De Lellis conferma rottura col Dama: “Legami non cambiano”, le sue parole

Giulia De Lellis e Andrea Damante non stanno più insieme: ora è più che ufficiale. Negli ultimi mesi ne sono successe di ogni tra i due, si sono ritrovati poco prima del lockdown e poi hanno trascorso la quarantena insieme. Erano a casa De Lellis insieme durante la fase più acuta dell’emergenza Coronavirus, si sono riscoperti innamorati e uniti come il primo giorno. Poi sono volati insieme a Milano, hanno trascorso insieme dei bellissimi weekend in giro per l’Italia, ma a un tratto, improvvisamente, c’è stata la frattura. Si sono accorti di aver bisogno di più tempo per capire, non ne hanno fatto mistero ma stavolta si sono lasciati in un clima decisamente diverso. E a confermarlo è stata la stessa Giulia stasera, rispondendo alle domande dei fan su Instagram.

Giulia De Lellis e Andrea Damante non stanno più insieme, è ufficiale: lei conferma rottura

Già ad agosto aveva raccontato qualcosa, oggi Giulia ha spiegato meglio la situazione. Ha innanzitutto chiarito che lei e Andrea vogliono proteggersi il più possibile stavolta, poi ha scritto che da due mesi non stanno più insieme e non lo hanno nascosto. Non vivono più insieme a Milano, anche se Giulia ha preso casa nella stessa città quindi è probabile che continueranno a vedersi. Lei comunque, volendo condividere tutto con i fan, ha scritto: “Le distanze e il tempo non cambieranno mai alcuni legami. Andrea è e resterà una delle persone più importanti della mia vita”. Dal loro primo incontro a Uomini e Donne ne è passato di tempo, si sono lasciati e ritrovati più volte ed è ormai chiaro a tutti che tra loro ci sia un legame indissolubile. Che stiano insieme oppure no. Forse sono subentrate delle problematiche che nulla hanno a che fare con i sentimenti, e che forse racconteranno più in là.

De Lellis, le parole su Andrea Damante: “Ci auguriamo il meglio, insieme o separati”

Nel messaggio, Giulia ha ancora voluto far sapere ai fan che lei ci sarà sempre per Andrea e che vale anche il contrario. Non c’è odio, non ci sono rancori tra loro e se si sono separati non è colpa di nessuno. E ancora: “Stiamo cercando solo di vivere la nostra vita così come viene augurandoci solo il meglio. Insieme o separati che sia”. Insomma, i Damellis non perdano le speranze: non sembra essere una fine definitiva tra Giulia e Andrea. Solo il tempo darà loro le risposte che stanno aspettando.