Fausto Leali, il caso su Mussolini: nessuna squalifica, Signorini interviene

Fausto Leali al Grande Fratello Vip è stato duramente criticato dal pubblico, a causa di una sua dichiarazione su Mussolini. La nuova edizione del programma è iniziata solo qualche giorno fa e già i telespettatori si aspettavano la prima squalifica. Il cantante è, infatti, finito in una vera e propria bufera mediatica. Di certo le parole da lui utilizzate non potevano non essere notate dal pubblico di Canale 5, che sul web ha subito commentato negativamente la cosa. Scendendo nel dettaglio, il concorrente ha dichiarato che Mussolini ha fatto delle cose buone, come le pensioni. Una dichiarazione che ha scatenato un po’ tutti i telespettatori. Alfonso Signorini, però, apre la seconda puntata e non annuncia alcuna squalifica. Nel corso della diretta, il conduttore ci tiene comunque a riprendere Leali per quanto dichiarato nei giorni discorsi, facendo un chiaro discorso. Signorini non può non affrontare l’argomento, viste le polemiche nate sui social. Naturalmente, Leali si ritrova ora costretto a difendersi dalle accuse, giustificandosi sull’accaduto.

Fausto Leali al GF Vip finisce nella bufera mediatica per le dichiarazioni su Mussolini: l’intervento di Alfonso Signorini

Tante critiche nei confronti di Fausto Leali, per le dichiarazioni fatte al GF Vip. Il programma non pensa alla squalifica, ma Signorini interviene nel corso della puntata. Il conduttore sceglie di fare due precisioni: Mussolini non ha introdotto le pensioni e il mondo della politica dovrebbe stare lontano dalla Casa. Alfonso ha compreso che quella di Fausto è stata solo una battuta, ma fa presente che il politico in questione ha fatto “cose orrende”. Di fronte all’intervento in diretta di Signorini, Leali tenta di giustificarsi. Il cantante afferma di aver visto dei documentari sulla Seconda Guerra Mondiale prima di entrare nella Casa e di aver pensato a quanto sono brutte le guerre. Ribadisce che la sua è una battuta e ammette di non sapere, in realtà, nulla sulla politica.

Fausto Leali, nessuna squalifica al Grande Fratello Vip: i telespettatori furiosi sui social

Nessuna squalifica per Fausto Leali al GF, al contrario di quanto speravano molti telespettatori. Il cantante, finito nella bufera mediatica, si giustifica e fa intendere di non essersi realmente accorto della frase in quanto non sa molto sull’argomento. Sono tanti coloro che in questi giorni hanno fatto notare la gravità delle parole di Leali, il quale continua il suo percorso all’interno della Casa. Intanto, nel corso di questa puntata, è arrivata una doccia fredda per Dayane Mello!