Fausto Leali, dichiarazioni su Mussolini e Hilter: è polemica al GF Vip

È già tempo di polemiche al Grande Fratello Vip. A due giorni dal fischio di inizio il cantante Fausto Leali è finito nel mirino del web. Il motivo? A tanti telespettatori non sono piaciute le dichiarazioni dell’artista su Benito Mussolini e Adolf Hitler. Durante una chiacchierata in giardino con gli altri concorrenti del programma il 75enne ha omaggiato l’operato del leader fascista in Italia, sottolineando che molto spesso chi fa tante cose positive viene poi ricordato solo ed esclusivamente per quell’unica negativa. A detta di Fausto Mussolini avrebbe fatto più di qualche cosa di positivo per il suo paese, tanto che Hitler è stato suo fan prima che alleato. Affermazioni che non sono state gradite a tutti, tanto che in molti in queste ore stanno chiedendo a gran voce la squalifica dell’interprete lombardo.

Grande Fratello Vip: le parole di Fausto Leali su Benito Mussolini

“Se fai nove cose giuste e una sbagliata, la gente ti ricorderà solo per quella sbagliata. Prendiamo ad esempio Mussolini, ha fatto delle cose per l’umanità, per le pensioni, ma poi è andato con Hitler, che era un suo fan”, ha osservato Fausto Leali al Grande Fratello Vip durante una chiacchierata notturna con gli altri gieffini (tra cui Patrizia De Blanck). La regia del programma ha prontamente staccato l’inquadratura spostando l’attenzione su Dayane Mello in camera da letto. La polemica è però divampata su Twitter, sempre molto attento alla diretta del GF Vip in onda su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). Tanti, tantissimi, hanno chiesto spiegazioni agli autori per queste parole di Leali. Alfonso Signorini si occuperà del caso nella seconda puntata in onda su Canale 5 venerdì 18 settembre?

Grande Fratello Vip 5, partenza col botto per il reality show

Nonostante i bassi ascolti registrati alla prima puntata in onda lunedì 14 settembre, la quinta edizione del Grande Fratello Vip è partita davvero col botto. Le prime due giornate sono state caratterizzate dal ritiro di Flavia Vento, dai problemi di salute di Tommaso Zorzi e dall’esuberanza di Patrizia De Blanck (apparsa senza veli in diretta a Pomeriggio 5). Ora la bufera su Fausto Leali, tra i primi ad entrare nella Casa più spiata d’Italia insieme a Matilde Brandi. Il cantante sarà presto punito o la produzione preferirà lasciar correre?