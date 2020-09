Patrizia De Blanck totalmente svestita al GF Vip (foto): patatrac della regia

Patrizia De Blanck finisce in onda a Pomeriggio 5 completamente svestita, mostrandosi come mamma l’ha fatta. Il patatrac si è verificato mentre Barbara d’Urso stava trasmettendo la diretta del Grande Fratello Vip 5, partito ieri con una nuova edizione. L’episodio ha colto alla sprovvista la regia del reality, che non appena si è accorta di quanto stava succedendo ha staccato le riprese, focalizzandosi su altri inquilini della Casa. Purtroppo, però, la frittata era fatta. Immediata la reazione della d’Urso che ha puntualizzato come Pomeriggio 5 non c’entri nulla con le riprese del GF Vip e che il suo talk non fa altro che trasmettere quel che la produzione del reality manda in onda in diretta. Insomma, un bel pasticcio, anche perché la contessa è stata immortalata frontalmente, con tutte le grazie in vista, nel pieno del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. C’è da dire però che la regia dello show condotto da Signorini ha una scusante di non poco conto…

Patrizia De Blanck completamente svestita al GF Vip 5: le immagini finiscono in diretta a Pomeriggio 5, la reazione di Barbara d’Urso

Le telecamere del programma più spiato d’Italia stavano insistendo sulla De Blanck quando questa, senza alcun preavviso, si è denudata. Il tutto è finito in diretta e, coincidenza delle coincidenze, pure su Pomeriggio 5, visto che il talk stava trasmettendo le immagini della Casa. Dunque, è opportuno rimarcare che non è stata la regia del reality a voler indugiare sullo ‘spogliarello’ della Contessa, ma è stata quest’ultima a cogliere tutti di sorpresa. Barbara d’Urso, quando ha visto sotto i suoi occhi le immagini andare in onda, ha gridato un “no“, tra la disperazione e lo stupore. Infatti ha capito immediatamente l’incidente mediatico in atto. Sono seguite delle risate in studio per una situazione alquanto surreale.

Barbara d’Urso, i complimenti per Signorini

Barbara d’Urso, prima che scattasse il patatrac sulla De Blanck, ha riservato parole di stima nei confronti di Alfonso Signorini – di recente si è mormorato di frecciatine tra i due -, affermando che durante la prima puntata della quinta edizione del GF Vip se l’è cavata benissimo nell’arginare la vulcanica Contessa, che non appena ha messo piede nella Casa più spiata d’Italia si è lasciata andare a delle paroline tutt’altro che poetiche. Insomma, tra la regina di Mediaset e il direttore di Chi Magazine non c’è alcun attrito.