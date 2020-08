Gf Vip 5, Patrizia De Blanck concorrente ma a una condizione: la richiesta

Patrizia De Blanck sarà una concorrente del Grande Fratello Vip 5, ma a una condizione. La Contessa ha fatto delle richieste ben precise alla produzione prima di entrare nella Casa. Non è chiaro se siano condizioni necessarie o meno, ma le ha già rese note al pubblico. Ancor prima che il cast venga ufficializzato, la Contessa De Blanck ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato proprio del Gf Vip. E in questa occasione ha parlato apertamente delle richieste che ha fatto alla produzione del Grande Fratello. Il caso Malgioglio ha creato di sicuro un precedente e il fatto che il poter dormire isolati dal resto dei concorrenti sia stato concesso anche a Barbara Alberti nella passata edizione, renderà difficile dire di no alla Contessa. La Contessa De Blanck ha infatti chiesto di avere una stanza singola.

Gf Vip 5 concorrenti, Patrizia De Blanck fa una strana richiesta alla redazione

No, non in albergo prima di entrare nella Casa del Gf Vip, visto che nelle ore prima di iniziare tutti sono chiusi in albergo in stanze singole. Patrizia De Blanck vuole una stanza da sola anche nella Casa. Ma non solo, lei infatti non si è limitata a questo: ha chiesto anche un bagno a parte. Il bagno è sempre stato uno e unico nella Casa, in comune per venti concorrenti o quasi, e spesso è stato argomento di scontro per quanto riguarda la pulizia. Ebbene, la De Blanck vorrebbe stare fuori da tutto ciò e per questo ha chiesto di avere un bagno tutto per sé. Per la camera da sola, invece, ha spiegato di averlo chiesto perché non ama dormire insieme ad altre persone. “Ma non so se sarò accontentata”, ha però aggiunto nell’intervista a Il Giornale.

Patrizia De Blanck chiede una stanza e un bagno a parte al Grande Fratello Vip

Non sappiamo se verrà accontentata, ma se per Malgioglio e la Alberti sono state fatte eccezioni forse almeno il dormire da sola riuscirà a ottenerlo. Patrizia De Blanck ha poi spiegato di aver accettato di partecipare al Gf Vip per una sorta di sfida e di esperimento sociale. Ma tra i motivi c’è anche il voler vivere più tranquilla chiusa nella Casa e lontana dai pericoli del Covid. Ha infatti raccontato di aver scoperto di essere ipocondriaca durante il lockdown, quindi stare lontano dalla possibilità di contrarre il Coronavirus le permetterà di vivere in modo più spensierato almeno durante la permanenza nella Casa.