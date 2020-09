Brutta batosta per Alfonso Signorini. La prima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip non ha brillato negli ascolti tv e ha registrato il peggior debutto di sempre nella storia della versione Vip. L’esordio di lunedì 14 settembre 2020 ha appassionato solo 2.833.000 telespettatori con il 18.99% di share. Lo scorso gennaio Signorini aveva registrato alla prima puntata 3.404.000 spettatori con il 20.16%. Come riporta Bubinoblog nessuna delle tre edizioni condotte da Ilary Blasi è mai partita al di sotto dei tre milioni e mezzo di telespettatori. Neppure le ultime due edizioni del Grande Fratello Nip condotte da Barbara d’Urso hanno registrato ascolti tv così bassi alla prima puntata. Sarà forse colpa del caldo anomalo di queste settimane di settembre? Chissà… di sicuro il reality show non è stato agevolato dalla concorrenza. Su Rai 1 è stata trasmessa una replica de Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti che ha totalizzato 3.700.000 e il 19.06%. La seconda puntata del GF Vip 5 andrà in onda venerdì 18 settembre e dovrà vedersela con un altro format di successo di Rai 1: Tale e Quale Show di Carlo Conti.

Ascolti tv 14 settembre 2020: partenza flop per il Grande Fratello Vip

Nonostante gli ascolti bassi il Grande Fratello Vip è stato uno degli argomenti più discussi su Twitter. Nella serata di lunedì 14 settembre 2020 è salito in cima alla vetta dei trend topic. Tra i concorrenti più chiacchierati: l’influencer Tommaso Zorzi, molto amato dal web, la contessa Patrizia De Blanck e la soubrette Matilde Brandi. Via Twitter si è fatto sentire anche Mario Balotelli, sintonizzato su Canale 5 per seguire il percorso del fratello Enock. Il calciatore ha invitato la produzione a non accostare ogni donna della Casa di Cinecittà al nuovo gieffino. Un tweet scherzoso che è stato letto pure da Alfonso Signorini in diretta tv, poco prima della fine della puntata.

E basta fare avvicinare donne a mio fratello è fidanzato con me ????????#GFVIP — Mario Balotelli (@FinallyMario) September 14, 2020

I momenti clou della prima puntata del Grande Fratello Vip

Tra i momenti clou della prima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip l’entrata da sirenetta di Flavia Vento e il confronto-scontro tra gli ex fidanzati Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. A fine serata l’attore napoletano è finito in nomination. Nessun rischio eliminazione: Morra è costretto a dormire per una settimana nella lavatrice, il nuovo angolo-fun della Casa più spiata d’Italia.