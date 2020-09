Dayane Mello, Balotelli chiama Signorini: doccia fredda per la modella

Mario Balotelli interviene ancora dopo le dichiarazioni di Dayane Mello sul loro rapporto. Scendendo nel dettaglio, la modella al Grande Fratello Vip ha parlato ai suoi compagni d’avventura, in presenza di Enock Barwuah – fratello di Mario – di un sentimento molto forte che la lega appunto al noto calciatore. Dayane ha incantato tutti con il suo racconto, tanto che si parlava addirittura di un ‘amore eterno’. Ma, solo dopo qualche ora, a dire la sua ci ha pensato proprio Balotelli. Quest’ultimo ha condiviso su Instagram un pensiero negativo al riguardo. In particolare, Mario ha voluto far intendere che all’interno della Casa Dayane stesse raccontando delle bugie. Ed ecco che Alfonso Signorini, nel corso della seconda puntata della nuova edizione, non si lascia sfuggire l’occasione di parlare di questo gossip con la diretta interessata. Il conduttore annuncia alla Mello e a Enock di aver sentito per telefono Balotelli, il quale ha mantenuto la sua posizione.

Dayane Mello, Mario Balotelli decide di chiamare Alfonso Signorini: al GF Vip la modella resta senza parole

Sembra proprio che Balotelli non condivida lo stesso pensiero – come già aveva fatto intendere su Twitter – di Dayane, la quale ribadisce che il suo cuore batte ogni volta che sente il suo nome. Il suo sorriso, però, si spegne quando Signorini le fa sapere di aver ricevuto una chiamata da parte di Balotelli. Effettivamente Mario ha confermato al conduttore di avere avuto una storia d’amore con Dayane. Non ha negato questo dettaglio, ma poi ha assicurato ad Alfonso che successivamente non c’è stato “niente di che” con la Mello. “Non c’è tutto sto amore”, avrebbe dichiarato Balotelli sentendo al telefono Signorini. Una doccia fredda per Dayane, che cerca di mantenere il sorriso. Ascoltando queste parole, la modella afferma di non aver mai dichiarato di essere innamorata di Mario.

Dayane Mello, doccia fredda nella seconda puntata del GF Vip: Mario Balotelli smonta il suo racconto

Di fronte alla reazione di Dayane, che appare molto delusa dalle dichiarazioni fatte da Mario Balotelli, Signorini cerca di rassicurarla. Il conduttore le fa sapere che il clima è molto sereno e che il calciatore ha ammesso di avere un bellissimo ricordo di lei. “Ti vuole bene”, confessa Alfonso a Dayane. Non solo, Signorini ipotizza addirittura che possa nascere una storia d’amore tra la Mello ed Enock, fratello di Mario. Ma entrambi ci tengono a precisare che non c’è nessuna possibilità che ciò accada.