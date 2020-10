Gf Vip 5 ottava puntata: eliminato, nomination e nodi al pettine

Al Grande Fratello Vip 5 è già giunta l’ora dell’ottava puntata: cosa è successo stasera? Venerdì 9 ottobre 2020 è accaduto di tutto e di più, viste tutte le dinamiche che si sono scatenate in queste settimane. Stasera Alfonso Signorini ha aperto la serata con il solito riassunto degli ultimi giorni. E dopo le immagini dei momenti più divertenti dalla Casa, il conduttore ha subito introdotto l’argomento Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Alfonso ha parlato di un secondo capitolo di questa soap opera, o fiction, anche perché ci sono ancora tanti punti interrogativi in cerca di risposte. E così Adua e Massimiliano sono stati separati e entrambi si sono recati in stanze diverse della casa per conoscere la verità. Poi ha condotto una sorta di intervista doppia, con l’intenzione di confrontare poi le risposte dei due e verificare che corrispondessero.

I due hanno messo in chiaro le cose sui loro trascorsi, ma continuano a esserci delle incongruenze. C’era anche un’altra matassa da sbrogliare, quella tra Adua e Tommaso Zorzi. A seguire nella scaletta c’era il momento dedicato a Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: la prima ha messo le cose in chiaro e ha spezzato tutti i sogni dell’ex velino. Nel frattempo è arrivata in studio Franceska Pepe, in ritardo, perché aveva litigato con un’autrice! C’è stata una forte emozione per Myriam Catania, che ha incontrato il suo compagno Quentin. Poi c’è stato uno scontro-chiarimento tra Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi, che avrà di sicuro degli strascichi nella Casa. Per Francesco Oppini è arrivato il momento di scoprire la diatriba tra i suoi genitori, e subito dopo il pubblico si è goduto il secondo atto tra la Contessa e la Marchesa d’Aragona.

Gf Vip 5, le nomination dell’ottava puntata: Myriam, Maria Teresa e Stefania al televoto

E siamo giunti al momento delle nomination. Myriam è andata direttamente al televoto perché è stata la meno salvata dallo scorso televoto con Massimiliano e Maria Teresa. Stasera gli immuni sono stati stabiliti con una classifica di gradimento espressa dai concorrenti in confessionale: Elisabetta, Enock, Pierpaolo, la Contessa, Matilde e Andrea. Loro hanno nominato in confessionale, mentre gli altri hanno fatto le nomination palesi. I nominati sono Myriam, Maria Teresa e Stefania. Lunedì ci sarà l’eliminazione. Di seguito le nomination concorrente per concorrente: