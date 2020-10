Adua e Massimiliano sui rapporti intimi: lei nega, ma lui sorprende tutti

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sono grandi protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata di questa sera, Alfonso Signorini fa sapere che la loro storia – definita da lui una soap opera – sta appassionando milioni di italiani. I telespettatori vogliono scoprire la verità, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni fatte in Casa. Adua ha affermato, di fronte a Matilde Brandi e Dayane Mello, che Massimiliano è gay. Inizialmente ha negato ciò, ma poi è stata costretta a confermare il tutto. A complicare la situazione ci ha pensato Tommaso Zorzi, il quale ha rivelato in confessionale che la Del Vesco gli aveva fatto la stessa dichiarazione in albergo, prima dell’ingresso nella Casa. Mentre il pubblico ha pienamente appoggiato l’influencer, Adua l’ha duramente criticato smentendo il suo racconto. Solo in queste l’attrice ha avuto un chiarimento con Tommaso. Signorini questa sera vuole far uscire fuori tutta la verità riguardante il passato di Adua e Massimiliano. La Del Vesco ha rivelato, in settimana, a Guenda che il gesto commesso, anni fa, da Massimiliano ha rappresentato per lei “la cosa più terribile” che una persona le potesse mai fare.

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sui rapporti intimi: Signorini cerca di scoprire la verità

Signorini, per far uscire fuori la verità, chiama in privato Adua e Massimiliano, ponendo loro le stesse domande. I due, però, si trovano in stanze diverse durante questo ‘interrogatorio’. La scorsa puntata, entrambi hanno ammesso che la loro relazione è stata una farsa, esattamente come quella di Adua e Gabriel Garko. Questa sera il conduttore inizia il tutto chiedendo ai due gieffini quando ha preso inizio la loro finta storia. Sarebbe iniziata intorno al 2013-2014 e sarebbe durata circa 1 anni e mezzo/2. Dopo di che, scende nel dettaglio e chiede inizialmente alla Del Vesco se c’è mai stato un rapporto intimo tra lei e Massimiliano. A questa domanda, la Del Vesco risponde con fermezza di no. Invece, Morra dà una risposta diversa: “Ni, non abbiamo fatto s..o, ma c’è stata una cosa molto vicina”. Signorini mette al corrente di ciò Adua, la quale non ha potuto ascoltare le dichiarazioni del collega.

Adua e Massimiliano al GF Vip continuano a essere in disaccordo: questa volta c’entrano i rapporti intimi

“Io ribalto i tavoli, ma stai scherzando?” Adua chiede così spiegazioni a Massimiliano, che non fa un passo indietro nelle sue dichiarazioni. Nel frattempo, entrambi tornano indietro nel passato, precisamente a quando litigarono a causa dell’atteggiamento opprimente di Morra. Quest’ultimo avrebbe superato ogni limite con il suo corteggiamento. Oltre ciò, l’attrice spiega di aver avuto il dubbio sull’orientamento del collega poiché aveva avuto una sensazione. Quando rientrano in salotto, Stefania Orlando ha però un dubbio: perché Adua ha pensato che Massimiliano fosse gay se l’aveva appunto corteggiata? Su questo punto, la Del Vesco confessa ai suoi coinquilini di non poter rivelare altro.

Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi, lo scontro continua anche dopo il chiarimento

In salotto si accende la discussione tra Adua e Zorzi! Nuovamente i due si trovano in disaccordo, sebbene ci sia stato un chiarimento nelle ultime ore. La Del Vesco ribadisce di non aver mai dichiarato che Massimiliano è gay durante la conversazione avuta in albergo con Tommaso. Quest’ultimo è certo del contrario. Intanto, Signorini manda in onda una clip che vede gli altri inquilini sospettare di un possibile accordo tra Adua e Massimiliano.