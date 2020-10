Adua e Zorzi confronto tanto atteso, lei confessa: una domanda scomoda

Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip hanno il chiarimento tanto atteso. L’attrice dimostra di essere ancora profondamente colpita dai commenti negativi del pubblico e il suo umore è completamente a terra. A questo punto, Matilde Brandi tenta di consolarla. Adua, però, decide di restare un po’ sola e raggiunge la veranda. Tommaso non può non prendere la palla al balzo per chiarire con la Del Vesco ciò che è accaduto durante la scorsa puntata. Scendendo nel dettaglio, Zorzi si è detto convinto del fatto che Adua gli ha confessato in albergo, prima di entrare nella Casa, che Massimiliano Morra è gay. La Del Vesco ha addirittura negato di avere avuto questa conversazione con Tommaso, il quale continua a sostenere il suo racconto. L’influencer rivela a Matilde di essere rimasto male, poiché Adua ha chiesto scusa a tutti tranne che a lui. La Brandi comprende che è arrivato il momento per i due gieffini di chiarirsi. La conduttrice mette al corrente della situazione l’attrice, che scoppia nuovamente in lacrime. Inizia così un nuovo botta e risposta.

Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi, chiarimento al GF Vip: il racconto dell’influencer e le lacrime dell’attrice

Avviene finalmente il chiarimento tra Adua e Tommaso nella Casa. La Del Vesco, ormai certa di essere passata sul piccolo schermo come una bugiarda, vuole raccontare la sua verità. L’attrice fa presente di essersi trovata in difficoltà durante la puntata, in quanto era in prima serata e non sapeva come gestire la cosa. Pertanto, ammette: “Ho detto una bugia”. In particolare, la Del Vesco chiede scusa a Zorzi per aver negato il fatto che si erano incontrati in albergo prima del reality. Riguardo la conversazione, però, ci sono ancora dei punti da chiarire. Pare che Tommaso, di fronte alla titubanza di Adua nel parlare di Massimiliano, le abbia chiesto se è gay. A questo punto, l’attrice avrebbe fatto cenno di sì. Proprio durante la scorsa puntata, il social media manager di Zorzi aveva condiviso lo screenshot della conversazione telefonica dei due, a cui si è sempre aggrappato l’influencer.

Adua Del Vesco ammette di aver detto ancora bugie e chiede scusa a Tommaso Zorzi

Sembra che la Del Vesco non abbia detto in modo esplicito a Zorzi che Massimiliano è gay, cosa che poi ha fatto nella Casa con Dayane Mello e Matilde Brandi. Ora, però, Adua chiede a Tommaso di chiudere definitivamente questo discorsi, soprattutto per non causare altre difficoltà a Morra, a cui vuole molto bene. “Ho fatto i miei errori. Sono stanca, ti prego di capirmi. Non voglio più tirare in mezzo questo ragazzo, sta subendo tutto”, dichiara in lacrime Adua. Non solo, la Del Vesco ribadisce che è stata dura per lei portare avanti queste bugie – le finte relazioni avute con Gabriel Garko e Massimiliano – per così tanto tempo. Gli unici a conoscere la verità erano i genitori e il suo fidanzato attuale, con cui ha una storia da ben 14 anni.

Adua Del Vesco, la storia con Gabriel Garko: la domanda scomoda di Tommaso Zorzi

Tommaso fa una domanda ben precisa ad Adua: “Tu saresti qua al GF Vip se non avessi avuto questa storia?”. Zorzi si riferisce alla finta relazione che la Del Vesco ha avuto con Garko. L’attrice è convinta che sarebbe stata comunque nel reality, in quanto ha fatto molte cose in tv. Ovviamente, i suoi coinquilini le fanno presente che a livello di immagine le ha giovato avere queste finte relazioni.