Massimiliano Morra: “Storia con Adua finta. Non sono gay”

È giunta l’ora della verità di Adua Del Vesco al Gf Vip 5. L’attrice ha vuotato il sacco nella puntata di stasera, 5 ottobre 2020. Alfonso ha introdotto l’argomento mostrando una clip riassuntiva di quanto successo fino a oggi, con in particolare le immagini degli ultimi giorni. Adua aveva negato di aver detto che Massimiliano è gay all’orecchio di Dayane, ma poi ha capito di non poter mentire ancora e ha deciso di fare mea culpa. Adua è stata chiamata in confessionale, ma ha prima chiesto il parere di tutti gli altri concorrenti. Nel confronto con Tommaso ha negato di avergli detto in albergo la stessa cosa e ne è nato uno scontro, con la parola di uno contro la parola dell’altra. A questo punto Alfonso ha chiesto l’opinione del diretto interessato, ovvero Massimiliano, che a sorpresa ha anticipato la verità su lui e Adua. Massimiliano ha detto: “Non c’è mai stata una storia d’amore tra me e lei”. Alfonso ha quindi chiesto di aspettare e ha mandato prima il confessionale di Adua.

Massimiliano Morra e Adua Del Vesco non sono MAI stati fidanzati: la verità

Lei ha ammesso di aver accettato dei compromessi per lavorare nel mondo dello spettacolo, che ha vissuto tante favole ma tutte di cartone. E poi ha aggiunto: “Vivere nella menzogna per coprire gli altri. Ho indossato tante maschere. Sono stata usata, molto usata da queste persone. Il prezzo che ho pagato è stata la mia non felicità”. Poi ha detto che secondo lei Massimiliano è la persona che più di tutti l’ha usata e ha ammesso a sua volta che non sono mai stati insieme. Morra ha subito chiesto la parola: “La storia che c’è stata tra me e Adua, che non era vera, ma non ho mai usato Adua Del Vesco. Lei ha fatto parte della mia vita come persona, a prescindere dalla storia inventata. Ma dire determinate cose sul mio conto… Lo sa bene che non sono gay”. Adua su questo gli ha chiesto scusa e ha ammesso lo scivolone. L’attore però ha proseguito: “Hai le prove che non è vero. Sono entrato qua con tutte le buone intenzioni, so quanto hai sofferto. Non eri predisposta tu per motivi tuoi e poi vai a dire una cosa che non esiste né in cielo né in terra”.

Adua e Morra, la verità al Gf Vip: lei chiede scusa dopo la bugia

Adua non si è arresa: “Mi sono sentita usata da te, è una mia sensazione posso anche sbagliarmi”. Morra a questo punto ha risposto che sta colpendo lui dicendo questo. A proposito della rivelazione sull’essere gay, Adua ha chiesto scusa a tutte le persone che si sono sentite offese. “Mi sento tremendamente umiliata per questa cosa che ho fatto, mi prendo le responsabilità dicendo la verità. So che ci sono le telecamere, ma non volevo fare pettegolezzi”. Ovviamente non hanno potuto dire altro, perché non possono. Signorini comunque ha fatto notare ai due attori che anche loro hanno avuto le loro colpe visto che hanno accettato di fingere. in pubblicità è stato sempre Massimiliano ad abbracciare Adua, cercando la pace.