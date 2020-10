“Morra e Adua lo hanno programmato”, accuse e sospetti dopo la verità

Massimiliano Morra e Adua Del Vesco sono i protagonisti indiscussi di questo Grande Fratello Vip 5. La loro storia è sulla bocca di tutti, ma più emergono dettagli più la gente sembra propensa a non credere più ai due attori. Ieri sera è andata in onda l’ennesima puntata di quella che ormai viene da tutti definita una telenovela e siamo giunti alla verità sulla loro storia. Massimiliano e Adua non sono mai stati fidanzati e anche la loro è stata una favola scritta e diretta da altre persone. Come è successo anche tra l’attrice e Gabriel Garko. Sono tanti però i punti che non tornano sui due concorrenti del Gf Vip: perché allora litigare come due veri ex fidanzati nelle prime puntate? Perché dire determinate cose nel lungo confronto notturno? Perché accusare l’altro di aver commesso errori imperdonabili e di gesti che non si fanno a una donna? E perché ammettere che non sono mai stati insieme dopo che Adua ha lanciato il gossip su Morra gay?

Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, dubbi e sospetti dopo la verità sul loro rapporto

Le domande intorno ad Adua e Massimiliano iniziano ad essere tante e se le pongono sia gli altri concorrenti nella Casa sia la gente a casa. E se ne è parlato anche a Pomeriggio 5 nella puntata di oggi, in cui tra gli ospiti c’era anche Denis Dosio. L’ex concorrente ha spiegato che quando era a letto con Morra, i due infatti dormivano insieme, spesso gli dava dei consigli su come comportarsi con Adua. Perché lui gli diceva che non era facile convivere con un’ex fidanzata e altre cose. Inoltre ha raccontato che le lacrime dell’attrice erano veri lacrimoni quando si sentiva ferita ricordando il comportamento di Massimiliano come ex, per questo anche a lui non tornano i conti. Ma soprattutto Denis sembra essersi fatto un’idea ben precisa dopo aver visto che la verità è emersa in seguito al gossip circa la possibilità che Massimiliano fosse gay.

Adua e Morra erano d’accordo? Denis Dosio dice la sua a Pomeriggio 5

Ebbene, secondo l’influencer la spiegazione potrebbe essere questa: “Secondo me è tutta una cosa fatta a posta. Se dici che è gay poi sei costretta a dire che non c’è mai stata la storia. Era tutto in programma nella loro testa, voler far parlare di loro in questo modo. Mi viene da pensare che sia premeditato”. Insomma, secondo lui Adua avrebbe consapevolmente detto che l’altro sia gay perché così avrebbero potuto dire che tra loro era tutta una farsa. E che tutto faccia parte di un copione per far parlare di loro. Insomma, che siano d’accordo. A Pomeriggio 5 comunque nessuno era propenso a credere ai due attori. E in particolare ad Adua.