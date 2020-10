Marchesa d’Aragona contro Contessa De Blanck, atto secondo: “Buffona”

Nuovo scontro tra la Contessa De Blanck e la Marchesa d’Aragona al Gf Vip: il secondo atto è andato in onda nella quinta edizione, in cui la De Blanck è concorrente. La diatriba tra le due va avanti da anni ormai ed è una battaglia che non si appresta a terminare. Consapevole dei pericoli a cui tutti stavano andando incontro e tenendo in considerazione che le norme anti Covid prevedono il distanziamento sociale, Alfonso Signorini ha studiato una soluzione per stasera. Ha chiamato in confessionale Andrea Zelletta e Enock per fare da guardie del corpo alla Contessa prima dell’ingresso della Marchesa. In salotto i due ragazzi si sono messi accanto alla Contessa ed erano pronti a intervenire nel caso in cui lei fosse partita all’attacco. E solo dopo aver schierato le guardie del corpo Alfonso ha introdotto la Marchesa d’Aragona!

Gf Vip, la Marchesa d’Aragona informa la Contessa De Blanck sui pettegolezzi fuori dalla Casa

La Contessa ha prima scoperto cosa ha detto la Marchesa di lei da Barbara d’Urso, cioè che se parla di lei è per gratitudine perché sarebbe al Gf Vip grazie a lei. In giardino la Contessa ha subito chiarito che di certo non si trova nella Casa grazie alla Marchesa, poi quest’ultima ha detto: “Mi auguro che tu rimanga qui il più a lungo possibile, perché fuori sta succedendo l’inferno”. Le ha quindi detto che fuori dalla Casa da Barbara si parla della presunta fasulla nobiltà della De Blanck. La Contessa non ha preso il tutto come un torto, anzi ha detto di non aver bisogno di fare nulla in merito. In più la Marchesa ha riportato alla De Blanck le voci circa la sua igiene personale, insomma pareva quasi che la d’Aragona fosse entrata nella Casa nelle vesti di amica.

Contessa De Blanck e Marchesa d’Aragona, nuovo scontro al Grande Fratello Vip

“Io direi che più che cambiare città dovresti cambiare galassia. Dicevi fasulla a me e invece fasulla sei tu”, le ha detto ancora la Marchesa. La De Blanck si è animata quando si è messa in discussione la sua famiglia. E ha aggiunto: “Ma fatemi ridere, sto qua che sto tremando”. Alfonso è intervenuto per dire che in realtà non c’è un’atmosfera così pesante fuori dalla Casa e che molte sono bugie. Patrizia ha proseguito dicendo di non dover dare dimostrazioni a nessuno sulla sua famiglia, chiedendo di conoscere gli esperti che hanno messo in dubbio il suo titolo.

La Marchesa d’Aragona al Gf Vip attacca la Contessa: “La buffona sei tu”

La Marchesa non aveva intenzione di demordere e ha rilanciato: “Tu non hai fatto altro che infamare la mia persona. La buffona sei tu”. Ma pure la Contessa non ne ha fatta passare una alla rivale, e le ha pure ricordato di aver fatto un esposto alla polizia contro la Marchesa. Lo scontro poi è degenerato perché le due se ne sono dette di tutti i colori, tra un “vaffa” e una “laurea in scatologia”.