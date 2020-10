Oppini scopre lo scontro tra mamma Alba e papà Franco: “Non mi aiutano”

Francesco Oppini al Grande Fratello Vip, durante la diretta dell’ottava puntata, viene a conoscenza dello scontro a distanza avvenuto giorni fa tra sua mamma Alba Parietti e papà Franco. Il tutto è accaduto quando la showgirl ha fatto sentire la sua voce nel corso della puntata in cui il figlio è entrato nella Casa più spiata d’Italia. Con una chiamata in diretta, Alba ha avuto un confronto con Patrizia De Blanck, che l’aveva definita “str..za”. Di fronte a questo suo intervento, Franco Oppini ha scelto di dire la sua a Domenica Live. Qui si è detto abbastanza infastidito dal comportamento dell’ex moglie. In particolare, l’attore fa presente che durante quella serata il protagonista era proprio Francesco, che iniziava appunto questa esperienza. Per tale motivo, è convinto che la Parietti debba lasciar respirare il figlio. Di fronte a questi commenti negativi, Alba ha prontamente ribattuto. Questa sera, Signorini mostra in confessionale a Oppini quanto accaduto tra i due genitori. Sin da subito, Francesco appare amareggiato di fronte a questa situazione e finalmente dice la sua al riguardo.

Francesco Oppini, lo scontro a distanza tra la mamma Alba Parietti e il papà Franco Oppini: il gieffino non si schiera, per lui è un discorso delicato

Oppini, dopo aver visto la clip sullo scontro a distanza tra mamma Alba e papà Franco, inizia un discorso in confessionale. Il concorrente spiega che per lui questo è un discorso “molto delicato”. Fa presente che, fortunatamente, i suoi genitori gli hanno fatto vivere la loro separazione in maniera pacifica. Nonostante ciò, oggi Oppini sente che sta ricascando “nei fantasmi del passato”. Ed ecco che fa il punto della situazione sui caratteri dei suoi genitori, che sono molto diversi! Francesco fa notare che suo padre ha un carattere silenzioso e non ama apparire più di tanto. Al contrario, sua madre è un vulcano: “In un modo non sempre giusto vuole prendere le difese di tutti”. Detto ciò, il concorrente del GF Vip confessa di comprendere il discorso fatto da suo padre a Domenica Live. Ma, allo stesso tempo, non ha intenzione di schierarsi contro sua madre.

Francesco Oppini sulla mamma Alba Parietti: nonostante gli errori la capirà sempre, applausi nella Casa

“Nonostante gli errori, capirò sempre perché mia madre fa così”, confessa Francesco Oppini in confessionale. Il concorrente ci tiene a spiegare che sua madre ha solo lui, dal punto di vista familiare. Per il gieffino non è facile gestire questa situazione, in quanto sa che i suoi genitori sono due persone completamente diverse. Dunque, potrebbe dare ragione, in qualche modo, a entrambi. Sicuramente, con questo comportamento, nessuno dei due lo sta aiutando, spiega Francesco. Infine, Oppini si dice convinto del fatto che sia mamma Alba che papà Franco capiranno il suo messaggio, poiché sono persone intelligenti. Tutti nel salotto fanno poi l’applauso al concorrente per come ha affrontato questa situazione!