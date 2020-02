Gf Vip 4 tredicesima puntata: eliminato, nomination e scontri improvvisi

Grande Fratello Vip 4, la tredicesima puntata di venerdì 21 gennaio 2020: Valeria Marini di nuovo concorrente

Siamo giunti alla tredicesima puntata del Gf Vip 4: eliminati e nomination hanno animato la serata, ma non quanto gli scontri! Questa è stata l’ultima settimana con doppio appuntamento settimanale per il Grande Fratello Vip, per cui dalla prossima settimana aspettiamoci puntate ancor più ricche. Sette giorni di avvenimenti da trattare non sono mica pochi! Ma per il momento concentriamoci su ciò che è successo stasera. Alfonso Signorini ha iniziato la puntata annunciando il ritorno nella Casa di Serena Enardu e di Valeria Marini. Quest’ultima, già concorrente nella prima edizione Vip del reality show, tornerà a giocare ufficialmente nella Casa da lunedì prossimo. Stasera è tornata solo per annunciare la novità e fare spazio per il suo guardaroba, come ha detto lo stesso Alfonso. Ma passiamo a ciò che è successo nella puntata.

Eliminato Gf Vip 4, chi è uscito nella tredicesima puntata

Il primo argomento affrontato è la lite tra Antonella e Patrick della scorsa settimana. I due hanno fatto pace poi, ma è rimasto un conto aperto tra Antonella Elia e Fernanda Lessa a proposito del “Ti spezzo in due brasiliana”, ed è venuto fuori che la frase non fosse esattamente la stessa. Poi è stata subito la volta di Serena contro Patrick e Montovoli. Anche stasera Alfonso ha messo in scaletta la storia d’amore di Paolo e Clizia, che hanno vissuto un po’ di tensione dopo le parole di Eleonora Giorgi. L’attrice si è rifatta viva e un’osservazione di Rita Rusic l’ha letteralmente zittita! Dopo la sorpresa della sorella di Pago e la lettera della mamma di Licia, Alfonso ha letto il nome dell’eliminato di stasera: Pago. C’è stata una sorpresa anche per Andrea Montovoli stasera, mentre Antonella Elia ha dovuto fare i conti con nuove rivelazioni sul presunto tradimento del fidanzato Pietro.

Gf Vip 4 nominati, le nomination di venerdì 21 febbraio 2020

Prima delle nomination c’è stato un acceso confronto tra Zequila e Paola, che ha influenzato anche tutto ciò che è successo dopo. I nominati della settimana sono Antonella, Montovoli, Clizia e Paola, ma anche il televoto di stasera non prevede eliminazione. Il meno votato andrà direttamente in nomination lunedì prossimo. Aristide, Patrick, Denver, Fernanda, Licia e Adriana sono gli immuni di stasera perché preferiti della settimana. Per cui loro sei hanno fatto le nomination in confessionale, al contrario degli altri che lo hanno fatto in modo palese. Vediamo nel dettagli chi ha nominato chi: