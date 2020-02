Licia Nunez piange per la mamma: “Eravamo distanti”, poi parla di Barbara

Licia riceve una sorpresa dalla madre: la gieffina commuove

Grandi emozioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Ad intenerire il pubblico questa volta è Licia Nunez, la quale negli ultimi giorni ha aperto il suo cuore raccontando la storia della sua vita. Di Licia ne abbiamo parlato tanto in merito alle sue storie d’amore. Ma tra tutte, c’è una persona che avrà sempre un posto speciale nel suo cuore: stiamo parlando della mamma. Durante i giorni scorsi, infatti, la donna ha rivelato il difficile rapporto con quest’ultima, di temere il suo giudizio in merito al suo orientamento ses.uale e di aver sofferto in particolar modo. Durante la diretta del 21 febbraio 2020, Alfonso Signorini ha voluto fare una sorpresa speciale per Licia: il conduttore le ha chiesto di raggiungere la Mistery Room per mostrarle una lettera della mamma nella quale le dice di sostenere le sue scelte e che è fiera di lei.

La lettera della mamma: Nunez piange in diretta

La mamma dell’attrice le ha fatto recapitare una lettera in cui le ha affermato quanto fosse orgogliosa della figlia: “Licia cara sono contenta del tuo comportamento in casa. Sono incollata davanti alla televisione per guardare il tuo viso. Sono passati vent’anni dalla tua partenza e per me quel giorno è stato come vivere un lutto, avvertivo dentro un grande vuoto. Dopo quel momento non siamo state tanto unite. Io ero immersa nella mia severità e tu nella tua voglia di libertà e di ribellione. Eravamo distanti, ma il tempo addolcisce tutto e forse proprio per quello che abbiamo vissuto sei diventata la donna che sei ora. Come ben sai non sono mai entrata nella tua sfera privata. Certo, hai voluto mettere a nudo il tuo privato e ti dirò che io e i tuoi fratelli siamo contenti della tua scelta e Barbara sarà la tua compagna eccezionale di vita. Continua così nella casa con resilienza e determinazione, non abbatterti e se qualche individuo si permette di giudicarti per il tuo privato mostra il tuo contraddittorio con eleganza senza epiteti. Ti voglio bene, Mamma”.

Licia si apre con Alfonso Signorini

“Mi ricordo che è stato un momento brutto per mia madre, io non riuscivo più a vivere la mia vita in casa, non era proprio la famiglia del mulino bianco, sono stati anni difficili. Mia madre temeva non solo la mia scelta a livello professionale, perché ovviamente ogni percorso nuovo crea timore e paura. Io ero la figlia più piccola, quella da proteggere… ho parlato con mia madre di Barbara, della mia storia precedente ne è venuta a conoscenza tramite alcune interviste. Temevo il giudizio di mia madre e invece ho trovato una donna straordinaria. Ogni figlio gay o figlia lesbica meriterebbe una mamma come la mia“, ha concluso l’attrice.