Licia Nunez confessa: “Mi sento pronta per avere un figlio”, lo sfogo

L’attrice pugliese ha dichiarato di avere un desiderio, ovvero quello di diventare madre. Licia Nunez ha trattato l’argomento con Barbara Eboli prima di entrare nella Casa

Il reality di Canale 5 è entrato nel vivo. Stanno iniziando a crearsi dinamiche molto particolari e schieramenti fra i concorrenti. In particolare, i vip stanno intraprendendo viaggi interiori: nel pomeriggio di giovedì 30 gennaio è la volta di Licia Nunez, la quale è stata tirata in causa svariate volte per il triangolo amoroso con l’ex compagna Imma Battaglia ed Eva Grimaldi. Durante l’appuntamento del 27 gennaio del Grande Fratello Vip, la sua attuale fidanzata Barbara Eboli l’ha invitata a non parlare più del suo passato ma di dedicarsi al suo presente. L’attrice pare abbia recepito il messaggio della donna. Durante una chiacchierata con la scrittrice Barbara Alberti, Licia ha svelato un grande progetto che avrebbe intenzione di portare avanti con la compagna, ovvero il sogno di diventare madre. La modella poi ha dichiarato alla conquilina di averne parlato con la Eboli poco prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip.

Licia Nunez rivela il suo desiderio di maternità: “Mi sento pronta per questo passo e glielo ho detto”

Giovedì 30 gennaio è stato un giorno di grandi riflessioni. La star de “Le tre rose di Eva” e Barbara Alberti si sono allontanate dai loro compagni d’avventura per poter raccontarsi i loro pensieri. L’attrice ha deciso di aprirsi e ha rivelato di sentire il bisogno di avere un figlio. “Una cosa che lei probabilmente non si aspettava, io già da tempo medito dentro di me. Mi sento pronta per questo passo, gliel’ho detto in un momento non proprio di serenità. Eravamo in una situazione dove ero particolarmente stressata, io le ho detto ‘Guardami, ascoltami, devi capire anche quali sono le mie esigenze, forse non te ne sei accorta che per me è arrivato il momento di avere un figlio‘. Non ne avevamo mai parlato in precedenza; tutto questo avveniva poco prima di entrare nella casa”.

Stefania Orlando lancia lo scoop: “Licia ci ha provato con me mentre stava con Imma”

Sembra non esserci pace per la Nunez. Dopo la diatriba con la Battaglia e il recente diverbio con la fidanzata Barbara Eboli, è spuntato fuori un rumors circa un probabile approccio dell’attrice con la giornalista Stefania Orlando, il quale avrebbe avuto luogo durante la relazione con Imma Battaglia. Scoop destinato ad ulteriori approfondimenti: staremo a vedere se Alfonso Signorini deciderà di trattare l’argomento nella prossima puntata del reality in onda venerdì 31 gennaio.