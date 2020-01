Stefania Orlando: ‘Licia con Imma ma c’ha provato con me’. Non tutto torna

Licia Nunez, Stefania Orlando sgancia la bomba: “Ci ha provato con me durante la relazione con Imma Battaglia”. Ma qualcosa non torna: rivelazioni e retroscena

Stefania Orlando sgancia la bomba che atterra sul Grande Fratello Vip 4, più precisamente su Licia Nunez. Esatto, proprio sull’attrice nonché attuale inquilina della Casa più spiata di’Italia, la quale non riesce proprio a trovare pace. Nei giorni scorsi il can can con la fidanzata Barbara – tira e molla che si è concluso, per il momento, con una pace -, in quelli subito dopo l’entrata al reality il polverone con Imma Battaglia. E ora quello scatenato dalla Orlando che, ieri, ospite a Casa Chi, ha dichiarato che la Nunez ci avrebbe provato con lei durante la relazione con la Battaglia. Ma qualcosa non torna…

“Licia, mentre stava ancora con Imma Battaglia, ci provò una sera con Stefania Orlando”

“Licia, mentre stava ancora con Imma Battaglia, ci provò una sera con Stefania Orlando”, ha detto il giornalista Alessio Poeta, presente a Casa Chi L’episodio sarebbe avvenuto, secondo la narrazione, 5/6 anni fa, in spiaggia a Roma. “Stefania e io una sera decidiamo di andare a ballare. Erano almeno 5 o 6 anni fa. Incontriamo Licia in un locale di Roma, io non sapevo nemmeno chi fosse”. Il giornalista, quindi, prosegue: “Fu Stefania a dirmi che era un’attrice. La incontriamo il giorno dopo in un noto stabilimento balneare di Roma. Stefania e io ci mettiamo in fila per prendere un cocktail e arriva Licia. Si avvicina a lei e dopo qualche secondo mi chiede di spostarmi”. A questo punto prende parola la Orlando: “Mi chiese se io fossi del suo orientamento. Le risposi che non lo ero e che avevo un fidanzato e mi disse: ‘Mi dispiace perché sei veramente…’”. Ancora Poeta: “Ti disse che eri il suo sogno erotico e che ti aveva visto in un calendario”.

Che cosa non torna nelle parole di Poeta e Stefania

L’aneddoto di Poeta e Stefania ha però una falla che lascia parecchi dubbi. Il racconto si riferisce a “5 o 6 anni fa”. E se la matematica non è un’opinione – e non lo è – si parla del 2014. Anno in cui Imma e Licia erano già lontane sentimentalmente da diverso tempo, visto che il naufragio d’amore tra loro è datato 2010. Dunque?