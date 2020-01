Gf Vip, Licia e Barbara erano d’accordo? Le accuse: “Copione mal recitato”

Grande Fratello Vip 4, Licia Nunez e la fidanzata Barbara sotto accusa dopo il confronto nella Casa: era tutto organizzato?

Licia Nunez e la fidanzata Barbara non hanno convinto proprio tutti. Il loro confronto al Grande Fratello Vip ha emozionato molti spettatori, ma in altri ha insinuato più di un dubbio. Come già sappiamo, Barbara ha lasciato Licia, o almeno così sembrava, con un messaggio su Instagram dopo aver scoperto che il gesto che pensava appartenesse solo a loro in realtà è stato usato da Licia anche con Imma. L’attrice de Le tre rose di Eva ha trascorso dei giorni di piena crisi perché non aveva collegato il gesto dell’anello alla confessione fatta a Barbara Alberti. Licia era in attesa di chiarimenti e si aspettava un confronto, che è arrivato nell’ultima puntata del Gf Vip 4.

Licia Nunez e Barbara non convincono, anche Luca Onestini contro la coppia

Entrata nella Casa, Barbara ha affrontato Licia e poi ha chiarito che non la stava realmente lasciando con quel post, ma era l’ennesimo avvertimento. Tutto si è risolto con un bacio e una dichiarazione d’amore fra le due, ma a molti è sembrato che stessero recitando. Dopo le accuse mosse dal Web, oggi anche Luca Onestini ha avanzato la stessa ipotesi. Nel salotto di Casa Signorini, dove Sonia Pattarino ha sorpreso parlando di Ivan, Raffaello Tonon ha parlato delle accuse mosse dal Web, in particolare da Twitter, poi ha chiesto l’opinione al suo amico Luca. E lui non ci è andato molto leggero!

Le parole di Luca Onestini dopo il confronto tra Licia Nunez e la fidanzata Barbara al Gf Vip: “Copione mal recitato”

Ecco cosa ha detto Luca su Licia e Barbara al Gf Vip: “A me sembrava di vedere una puntata di Centovetrine. Dove entrambe le attrici hanno recitato male la parte. Mi sembrava che fosse un copione male interpretato, quindi a me non è abbia toccato particolarmente quel momento. Mi è sembrata più una recita”. Si parlerà di queste accuse nella prossima puntata con Alfonso Signorini?