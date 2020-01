Sonia Pattarino rompe il silenzio su Ivan: “Mi ha delusa, ma la mia porta era aperta”

Gf Vip 4, Ivan Gonzalez non parla di Sonia Pattarino nella Casa: lei oggi replica così

Sonia Pattarino ha risposto alle dichiarazioni di Ivan Gonzalez al Grande Fratello Vip 4. L’ex tronista è già stato eliminato, un po’ a sorpresa da parte dei concorrenti ma il Web sembrava essere ben schierato e a prescindere da come sarebbe andata l’avventura di Ivan nella Casa. Insomma, il popolo di Twitter lo stava aspettando al varco ed è riuscito a eliminarlo. Ma nei pochi giorni di permanenza nella Casa, Ivan ha collezionato una serie di dichiarazioni che hanno dato molto fastidio a Sonia Pattarino, la sua scelta a Uomini e Donne. Ivan e Sonia sono stati insieme qualche mese dopo la scelta e si sono lasciati lo scorso settembre. Lui non ha nominato Sonia nel video di presentazione, in più ha detto di non essersi mai innamorato e di essere sempre stato scelto dalle donne. Tutte queste frasi hanno spinto Sonia a intervenire nel salotto di Casa Signorini, in onda su 361magazine.

Ivan e Sonia si sono sentiti dopo la rottura: “Oggi rapporto sepolto e chiuso”

Su domanda di Raffaello Tonon, che guida il salotto, Sonia ha detto di essere l’ultima ex fidanzata di Ivan e di essere rimasta ferita dalle sue parole. Dopo aver raccontato come si sono conosciuti, la Pattarino ha aggiunto: “Sono successe delle cose che a oggi mi fanno parlare così. È stato un amore bellissimo da parte mia, ripeto e sottolineo da parte mia. Non ci sentiamo da due mesi”. Sonia ha raccontato di aver scoperto dal mondo del gossip che Ivan sarebbe entrato nella Casa del Gf Vip. E pare non ci sia rimasta tanto bene: “Rapporto sepolto e chiuso dall’entrata sua al Gf Vip, ma la mia porta era aperta prima. Mi ha deluso tanto. Nella sua presentazione non ha fatto il mio nome, non mi ha citato come suo passato. È una storia finita da pochissimo, è recentissima”.

Sonia Pattarino ha lasciato Ivan Gonzalez: i motivi della rottura

Sonia ha anche spiegato perché è finita con Ivan: “Non è finita per corna, spero e mi auguro. Finisce perché lui non si sentiva pronto ad avere qualcosa di più importante. Lui nelle relazioni molla il colpo perché secondo me ha un po’ paura dell’amore, non si è mai innamorato”. Poi qualcuno le ha ricordato che Ivan nella Casa ha detto di non averla amata, per cui lei avrebbe dovuto evitare di intervenire per una questione di dignità personale. Ma l’ex corteggiatrice è rimasta ferma sulla sua posizione: “Non è questione di vittimismo. Non mi ha proprio citato nella sua vita”. Quando le hanno chiesto di definire con tre aggettivi Ivan, lei ha sorpreso un po’ tutti: “Egocentrico, pessimista, ma posso dare anche un aggettivo positivo: è generoso e buono”.

Ivan al Gf Vip, parla Sonia: “Sono una persona ferita, ecco perché l’ho lasciato”

Sonia Pattarino però è stata anche accusata di voler approfittare della visibilità di Ivan e di esserne a sua volta in cerca. Ma lei ha replicato così: “Sono qua da persona ferita, parlo della sua esperienza che per me è stata negativa e parlo da persona ferita per delle affermazioni fatte. No no, non sono ancora innamorata”. Luca Onestini a questo punto ha detto che Sonia non dovrebbe prendersela se Ivan non ha parlato di lei, visto che è stata lei a lasciarlo. Su questo punto lei ha chiarito: “È stato lasciato perché non ha mai avuto il coraggio di prendere una decisione. Quando una persona ti dice no mi sento pronto ad avere una relazione più stabile, a quel punto dovevi essere uomo a dire non mi va di continuare. Lui non mi diceva queste cose, mi diceva di non essere pronto a darmi quello che volevo. La decisione l’ho presa io, ma fondamentalmente era finita”.

Grande Fratello Vip, rivelazioni scottanti di Sonia su Ivan: “Fino a due mesi fa diceva di essere innamorato”

Infine ha aggiunto: “Vorrei chiarire, sembra che stia qua per criticare questa persona. Io sto criticando il suo modo di essersi presentato, non è che volevo essere nominata… Lui ha detto frasi molto forti, come non ho mai scelto nessuna donna, single da una vita e non mi sono mai innamorato. Sono ferita perché fino a due mesi fa mi diceva di essere innamorato di me”. Quando Tonon le ha concesso gli ultimi secondi per replicare a Ivan, Sonia ha detto: “Se dovessi parlare col cuore potrei dirgli solo che ho sfiorato un proiettile, che poteva uccidermi ancora di più. Non vorrei dire altro, basta”.