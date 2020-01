Ivan Gonzalez: “Natalia non mi piaceva, con Sonia nulla”, la verità al Gf Vip

Ivan Gonzalez parla di Sonia Pattarino al Grande Fratello Vip: emerge tutta la verità

Ivan Gonzalez dopo giorni di silenzio al Grande Fratello Vip 4 si è finalmente sbottonato sull’avventura a Uomini e Donne. Sembrava voler evitare a tutti i costi di parlare di Sonia Pattarino, la sua scelta, tant’è che non ne ha parlato neanche della clip di presentazione. Anche nei giorni a seguire nessuna parola su Sonia, ma oggi finalmente è venuta a galla tutta la verità. In un momento di confidenze con Andrea Denver, Ivan ha parlato di Sonia e Natalia Paragoni al Gf Vip. È stato proprio Denver a chiedere al suo amico di parlargli delle due corteggiatrici e anche se ha invitato Ivan a non fare nomi, era ben chiaro di chi stessero parlando. Denver ha chiesto a Ivan se gli piaceva la ragazza che non ha scelto, a Uomini e Donne in Italia. “Non fare nomi”, gli ha suggerito seppure inutilmente.

Gf Vip, la verità di Ivan Gonzalez su Sonia e Natalia Paragoni

È chiaro a tutti che la non scelta sia Natalia Paragoni! Alla domanda se gli piacesse lei, Ivan ha risposto così: “Nì, perché sapevo un po’ di lei. Come persona non mi piaceva tanto. Lei abitava a Milano… Sì, mi avevano detto qualcosa”. Queste le poche parole dette su Natalia e intervallate da domande di Denver. Per esempio è stato il modello che vive in America a chiedere se Ivan si riferisse a delle voci che gli erano giunte sul conto di Natalia, e lui ha risposto di sì. Poi spontaneamente Ivan ha parlato di Sonia Pattarino, che fino a stamattina sembrava certa che lui non avrebbe mai parlato di lei. E invece Ivan lo ha fatto: “Ho scelto una brava ragazza, però… Non è giusto prendere una persona in giro, è meglio finirla”. Ma non è tutto.

Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino, lui ammette: “Non c’era nulla”

Andrea Denver ha domandato a Ivan quanto tempo sia durata con Sonia. Lui ha risposto sette mesi e che è finita a settembre. E ancora ha aggiunto: “Si capiva da prima, è andata avanti ma entrambi sapevamo che alla fine non c’era nulla”. Queste sue dichiarazioni faranno parecchio discutere, e chissà se arriveranno le repliche di Natalia Paragoni e Sonia Pattarino!