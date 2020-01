Sonia Pattarino snobba Ivan Gonzalez: la nuova frecciatina sui social

Sonia Pattarino punge Ivan Gonzalez: tramite una storia di Instagram, l’ex corteggiatrice ammette di non seguire il suo ex compagno nella Casa

Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino si sono conosciuti all’interno dello studio di Uomini e Donne. Il tronista, dopo vari mesi di conoscenza e indecisone tra la sarda e la sua rivale, Natalia Paragoni, decise di intraprendere una relazione con la Pattarino. Una storia d’amore durata per svariati mesi finchè, dopo un viaggio in Messico, i due decisero di interrompere il rapporto. Ora che Ivan è un concorrente del Grande Fratello Vip, l’ex corteggiatrice ha ripreso più volte il gieffino in quanto lui avrebbe completamente dimenticato la loro relazione. Moltissimi fan del talk show di Canale 5 hanno notato che, durante il video di presentazione dello spagnolo, lui non ha menzionato l’ex fidanzata, affermando di non aver mai scelto una donna nella sua vita. Il pubblico, contrariato per l’atteggiamento di Gonzalez, chiede infatti un confronto tra i due. Nel frattempo, poco fa, Sonia è tornata all’attacco e ha lanciato una frecciatina all’ex tronista sui social.

L’ex corteggiatrice torna all’attacco: “Ma come vi viene in mente che possa parlare di Sonia?”

Sono moltissimi i fan che ogni giorno chiedono all’ex corteggiatrice se stia seguendo il percorso di Ivan al Grande Fratello Vip. Il pubblico di Uomini e Donne, molto irritato per l‘atteggiamento di Ivan nei confronti della Pattarino, il quale pare abbia completamente dimenticato la loro storia, ha notato, durante la diretta del reality, che l’ex tronista parlava di un viaggio fatto a Bali con una ragazza. I fan dell’ex coppia si sono immediatamente fiondati sul profilo della sarda per chiedere delucidazioni in merito. “Mi è stato scritto da alcuni di voi, che Ivan sta parlando di me e di un viaggio che abbiamo fatto a Bali. Quel viaggio e quella ragazza di cui parla sempre, non sono io”. ha dichiarato la Pattarino. Poi ironicamente ha aggiunto: “Ma come vi viene in mente che possa parlare di Sonia?”

Sonia lancia l’ennesima frecciatina a Ivan

Solo pochi giorni fa, l’ex corteggiatrice, rispondendo ad un fan che le chiedeva cosa ne pensasse del fatto che il gieffino non l’avesse mai nominata, rispose: “Ha perso la memoria”. Nelle ultime ore, dopo aver precisato di non essere la ragazza di cui starebbe parlando Ivan durante la diretta, la Pattarino ha colto la palla al balzo per punzecchiare nuovamente lo spagnolo: “Ragazzi non sto guardando la diretta del GfVip, perché ho altro da fare”.