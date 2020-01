Confronto al Grande Fratello Vip tra Paola Caruso e Ivan Gonzalez

Paola Caruso è stata tra le protagoniste della terza puntata del Grande Fratello Vip. L’ex Bonas di Avanti un altro è entrata nella Casa più spiata d’Italia per un confronto con uno dei concorrenti: Ivan Gonzalez. I due si conoscono da tempo, da quando nel 2017 hanno entrambi partecipato all’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi. In Honduras è nata una certa complicità tra i due ma una volta rientrata in Italia Paola non è riuscita a concretizzare nulla con Ivan. E quest’ultimo ha ampiamente parlato della questione con gli altri concorrenti del GF. Un atteggiamento che ha parecchio infastidito la Caruso, che ha chiesto e ottenuto un faccia a faccia per chiarire una volta per tutte certe incomprensioni. E la soubrette calabrese non ha potuto fare a meno di tirare in ballo Sonia Pattarino, la corteggiatrice che Ivan ha scelto lo scorso anno a Uomini e Donne.

Cosa ha detto Paola Caruso a Ivan Gonzalez al Grande Fratello Vip

“Noi non ci siamo piaciuti e non ci siamo capiti. Poi ci siamo chiariti. Sei venuto in Italia e mi hai fatto pure la sorpresa da Barbara. Non ho mai detto che siamo stati fidanzati. E non ho detto che tu sei gay, ma che non abbiamo quagliato. Tu fai questo con tutte le donne: sei un bel ragazzo e se ti strusci con una ragazza lei pensa di piacerti. Non dovevi dirmi che sono un serpente velenoso, ti ho voluto bene”, ha detto Paola Caruso a Ivan Gonzalez. “Lo fai con tutte, l’hai fatto con Valeria (Marini, conosciuta a Temptation Island Vip, ndr) e con Sonia (Pattarino, ndr)”, ha aggiunto la Caruso. “Perché parli di Sonia? Sonia non ha mai parlato male di me”, ha replicato l’ex tronista di Uomini e Donne.

Il pubblico vuole sapere di più dopo le parole di Paola Caruso

Il confronto tra Paola Caruso e Ivan Gonzalez è stato piuttosto veloce ma il pubblico vuole ora sapere di più della love story tra lo spagnolo e Sonia Pattarino, nata alla corte di Maria De Filippi e finita la scorsa estate. “Mai come anche Sonia? Ma aiuto: non hanno mai quagliato? Sono stati insieme per mesi, ora vogliamo sapere la verità”, ha chiesto qualcuno su Twitter. La Pattarino replicherà via Instagram? Lo scopriremo solo vivendo…