Paola Caruso avvelenata: spifferi e retroscena scomodi su Ivan Gonzalez

Non solo Sonia Pattarino contro l’ex. Paola Caruso avvelenata, le sue verità su Ivan Gonzalez: spifferi e retroscena scomodi. Poi il monito alle donne del GF Vip: “State attente, ecco perché”

Ivan Gonzalez, la rivolta delle ex. Il giovane spagnolo classe 1992 (è nato a Jerez de la Frontera in Andalusia) è entrato pochi giorni fa nella Casa del Grande Fratello Vip italiano. Pronti via e ha subito fatto una dichiarazione che ha fatto storcere il naso alla su ex Sonia Pattarino. Ma c’è un’altra donna che ha il dente avvelenato con lui: Paola Caruso. I due si conobbero nel 2017 a ‘Supervivientes’ (la versione spagnola dell’Isola dei Famosi) e ebbero degli incontri ‘bollenti’. I rapporti poi si interruppero. E non in modo proprio sereno. Gonzalez fu poi scelto come tentatore di Temptation Island Vip 1 (corteggò Valeria Marini). Pochi mesi dopo Maria De Filippi lo chiamò sul trono (nel 2019 scelse Sonia Pattarino, con la quale ha troncato nel settembre scorso). E proprio a UeD così si rivolse parlando della Caruso: “Non la volevo neanche nominare quella persona là, quel serpente velenoso”. Oggi Paola è tornata alla carica.

“Ivan ha finto di sedurmi”

“Volevo chiarire quanto successo ieri riguardo al ‘serpente velenoso’ che mi ha dato Ivan”, esordisce la Caruso sui suoi profili social, riferendosi all’ospitata di ieri a Domenica Live (nel programma non c’è poi stato il tempo per approfondire la questione e dunque Paola la spiega ora sui social). “Io l’ho conosciuto – racconta – a Supervivientes dove ha finto di sedurmi, pugnalandomi alle spalle, votandomi, accusandomi e facendomi passare come una persona orribile. Io però l’ho perdonato, ho creduto nel nostro rapporto, nella nostra amicizia…”

Paola avverte le ragazze della Casa: “Fa finta di sedurvi e poi vi molla solo per avere visibilità in tv”

“Lui è venuto in Italia per me la prima volta”, narra sempre l’ex Bonas di Avanti un Altro, “Lui non era mai stato qui e ha cercato di farsi conoscere, perché lui per questo è venuto. Infatti dopo quello, ha fatto il suo percorso. Ed è per questo che è al Grande Fratello. E non ci sarebbe se non fosse stato per la sottoscritta”. Paola sostiene quindi che se lo spagnolo oggi è stato scelto nel cast, lo deve principalmente a lei. Ma non è finita qui: “Punto due, non è grazie a te che io ho fatto i reality in Italia come hai detto tu”. Infine il monito alle ragazze dello show di Canale 5: “Ragazze della Casa state attente, perché lui fa così… Fa finta di sedurvi e poi vi molla solo per avere visibilità in tv. Non è la prima volta che lo fa. Già lo ha fatto 3 o 4 volte anche in Spagna:”