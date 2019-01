Uomini e Donne anticipazioni: Ivan Gonzalez contro Paola Caruso

Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico: Ivan Gonzalez si difende dalle accuse e attacca Paola Caruso

L’ultima puntata del Trono Classico, registrata ieri giovedì 3 gennaio 2019, è stata ricca di sorprese e colpi di scena.Ivan Gonzalez, per esempio, pare abbia dovuto difendersi da delle accuse precise, mosse da una sua corteggiatrice, Natalia. Quest’ultima, dopo aver discusso in esterna, avrebbe palesato alcuni dubbi nei confronti di Ivan. Natalia sembrerebbe non fidarsi molto dello spagnolo. Il motivo? Stando a quanto riportato dalle anticipazioni di Newsued.com, è il passato televisivo del tronista a non convincere molto la ragazza. Ivan Gonzalez, prima di approdare a Temptation Island Vip, nel suo paese ha partecipato all’edizione spagnola di Uomini e Donne e poi anche all’Isola dei famosi. In questo reality ha anche conosciuto Paola Caruso, con la quale avrebbe avuto un flirt. La loro conoscenza, però, non è finita nel migliore dei modi e l’ex Bonas, in più occasioni, ha spesso criticato Ivan.

Le insinuazioni di Paola, oggi, starebbero ancora preoccupando Natalia. Per questo motivo, durante la registrazione di ieri, la ragazza ha chiesto spiegazioni al tronista. Ivan, nel difendersi, ha allora espresso un giudizio più che critico nei confronti di Paola. Esortato da Maria De Filippi a fare chiarezza, pertanto, l’ex tentatore avrebbe dichiarato di aver fatto l’Isola dei famosi con la showgirl e di aver ricevuto delle attenzioni particolari da parte di quest’ultima. Paola, sempre stando a quanto dichiarato dal tronista, ci avrebbe provato con lui ma, non essendo stata ricambiata, avrebbe iniziato a sparare cattiverie sul suo conto.

Uomini e Donne, il passato dei tronisti torna a far discutere: si torna a parlare anche di Sara Affi Fella

Ad essere tirato in causa ieri non è stato solo il passato televisivo e sentimentale di Ivan Gonzalez. Durante la registrazione, per esempio, anche Luigi Mastroianni è stato invitato a riflettere sul suo trascorso sentimentale. Maria De Filippi, nello specifico, pare abbia menzionato di nuovo Sara Affi Fella, cercando di far ragionare il siciliano e provando a far capire a quest’ultimo cosa vuole veramente dalla sua prossima relazione (qui le dichiarazioni complete della conduttrice).