Anticipazioni Trono Classico, Maria De Filippi mette KO Andrea e Luigi dopo i baci

Trono Classico anticipazioni: protagonista Maria De Filippi

Da un po’ di tempo abbiamo notato che Andrea Cerioli e Luigi Mastroianni, più di Ivan Gonzalez, pretendono delle reazioni a comando dalle loro corteggiatrici come se le ragazze non avessero una personalità ben precisa e dovessero adattarsi alle loro esigenze. La stessa cosa in effetti l’ha fatta notare proprio nelle ultime registrazioni del Trono Classico Maria De Filippi che infatti è la protagonista assoluta di queste anticipazioni. Leggete tutto attentamente perché – come forse ricorderete – non è la prima volta che Maria interviene per mettere i puntini sulle “i” durante il trono dei ragazzi. Veniamo subito al dunque.

Ivan stufo di Sonia, Andrea e Luigi baciano Arianna e Irene

Il trono di Ivan continua tra alti e bassi, più bassi che alti soprattutto per Sonia, visto che il tronista ha ammesso che con l’arrivo di Natalia il suo interesse per lei è scemato. Dall’altra parte Natalia ha confessato di non fidarsi molto di lui per il suo trascorso televisivo in Spagna. Non è di Ivan però che si è parlato ma dei baci di Andrea e Arianna e di Luigi e Irene. Cerioli non si è lasciato andare con Federica perché ha detto che pur volendo seguire il suo istinto comunque non se l’è sentita di ferirla e di baciare entrambe. Luigi invece ha clamorosamente baciato Irene e non Giorgia – ed è così che si spiega l’ultimo post che la romana ha pubblicato ieri su Instagram – e in puntata si è molto infastidito per la mancata reazione di quest’ultima.

Anticipazioni Trono Classico: Maria rimprovera Luigi e Andrea e difende le corteggiatrici

Le anticipazioni del Vicolo delle News ruotano infatti tutte intorno alla reazione di Maria De Filippi alle continue lamentele dei due tronisti; la conduttrice infatti assieme agli opinionisti ha fatto notare sia ad Andrea sia a Luigi che non possono pretendere dalle ragazze di essere qualcuno che non sono. Come se non bastasse – e questo riguarda soprattutto Andrea – qualsiasi reazione esse abbiano trovano sempre qualcosa da ridire; Gianni infatti ha fatto notare ad Andrea che quando Federica aveva reagito male all’esterna con Arianna lui l’aveva eliminata: oggi quindi non può pretendere che abbia di nuovo quella reazione.

Uomini e Donne Trono Classico: l’imbarazzo di Giorgia non ferma Luigi

Giorgia è stata in silenzio per tutto il tempo ed era visibilmente emozionata, così come lo è stata anche in esterna: atteggiamento che ha visibilmente infastidito Luigi che infatti se n’è andato prima. Un atteggiamento completamente diverso quindi da quello delle precedenti puntate quando Maria stessa è arrivata a ipotizzare che il tronista fosse quasi pronto per scegliere. In puntata comunque lei voleva eliminarsi ma lui l’ha fermata: evidentemente l’interesse che c’era non è scomparso.

Tutte le anticipazioni sull’ultima registrazione del Trono Classico

La puntata registrata è stata quindi ricchissima di discussioni e scontri. Anche perché i protagonisti non sono stati solo Luigi, Ivan e Andrea. Resterete tutti stupefatti da quello che ha fatto Teresa e siamo sicuri che in molti non avete ancora saputo della doppia scelta di Lorenzo. Di materiale insomma ce n’è abbondanza. E queste anticipazioni non fanno che pensare a delle puntate imperdibili. Pronti a vedere le gesta dei nostri prodi tronisti su Canale 5?