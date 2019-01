Uomini e Donne registrazione: Teresa bacia Antonio, poi arriva la doccia fredda

Registrazione Uomini e Donne, il bacio di Teresa e Antonio

Non sappiamo cosa succederà nelle prossime registrazioni di Uomini e Donne ma è certo che la registrazione di oggi, dettagliatamente descritta dal Vicolo delle News, ha dell’incredibile. Teresa Langella infatti ha baciato Antonio Moriconi dopo mesi e mesi di corteggiamento e quello che ne è emerso è che molto probabilmente la tronista non vuole lui ma Andrea Dal Corso. In puntata non si è parlato molto delle parole della napoletana ma due righe su ciò che è accaduto sono d’obbligo. Anche perché gran parte delle prossime puntate siamo sicuri che si concentrerà proprio sul rapporto tra Teresa e i suoi due corteggiatori. Non ce ne voglia Kevin ma è evidente che la scelta ricadrà proprio su uno di loro due. Veniamo subito al dunque.

Uomini e Donne anticipazioni: Teresa vuole Antonio o Andrea? Parole che spiazzano

Teresa ha fatto un’esterna bellissima sia con Kevin in un centro benessere sia con Antonio; con quest’ultimo è andata a comprare un profumo ed è andata a trovare anche sua sorella. Tutti hanno notato che lei volesse un bacio da lui ma Antonio – per fortuna, aggiungiamo noi – non l’ha baciata in modo passionale; si è infatti limitato a dei baci a stampo che poi ha motivato in studio: se la baciasse infatti poi non le rivolgerebbe più la parola qualora dovesse dare un bacio a un altro. Anche con Andrea ha vissuto un’esterna molto bella: i due sono andati a zappare la terra e si sono divertiti moltissimo; c’è stato anche un lunghissimo abbraccio che lei ha giudicato più importante dei baci che si è scambiata con Antonio. “Di Andrea – scrive Il Vicolo – dice ‘Io lo desidero proprio’“. E sono proprio queste le dichiarazioni che non ci convincono.

Tutte le news sull’ultima registrazione di Uomini e Donne

Dopo aver baciato Antonio infatti Teresa avrebbe dovuto essere felicissima per il momento d’intimità creatosi, anche a fronte delle ultime cose che il ragazzo aveva detto alla De Filippi. Così però non è stato, e Teresa non solo ha valorizzato gli abbracci con Andrea ma ha anche raccontato di desiderarlo. Solo provocazione nei confronti di Antonio? Non sarebbe un bel comportamento, e in fin dei conti non pensiamo sia così. Non si tratta peraltro dell’unico momento che scatenerà polemiche tra gli utenti del Web: anche la doppia scelta di Lorenzo infatti sta facendo molto discutere, e il rimprovero di Maria a Luigi non passerà affatto inosservato. Sì, è stata una puntata molto movimentata: lo sappiamo. E lo avrà capito senza ombra di dubbio anche Teresa!