Uomini e Donne anticipazioni, Lorenzo sceglie sia Claudia sia Giulia: caos in studio

Anticipazioni Uomini e Donne, la scelta di Lorenzo fa infuriare le corteggiatrici

Sono appena uscite le anticipazioni del Vicolo delle News sul Trono Classico di Uomini e Donne e possiamo dirvi cos’è successo esattamente tra Lorenzo, Claudia e Giulia. Vi diciamo sin da subito che è stata una puntata molto movimentata e che ha visto intervenire anche Maria De Filippi che più volte in realtà è già intervenuta nelle vicende del trono di Riccardi e non solo. Ma procediamo con ordine e vediamo cos’è accaduto in trasmissione e cosa vedremo nel mese di gennaio su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni: la decisione e le motivazioni di Lorenzo

Visto che la scorsa puntata sia Claudia sia Giulia avevano dichiarato senza mostrare timore alcuno che sarebbero state un “no” secco, Lorenzo ha voluto metterle alla prova e inscenare una finta scelta, poiché ormai è agli sgoccioli e vuole avere tutte le certezze possibili sulle due corteggiatrici. Questa finta scelta ha previsto ovviamente che entrambe le corteggiatrici fossero le preferite del tronista: se avesse scelto una sì e l’altra no infatti non avrebbe potuto capire come avrebbe potuto reagire quella non scelta. Ad ogni modo entrambe gli hanno risposto di “sì” ed entrambe sono andate su tutte le furie quando hanno scoperto l’amara verità.

Giulia furiosa con Lorenzo: tutte le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e Donne

Se Claudia però ha deciso di rientrare Giulia invece proprio non ha gradito questo scherzo e non sappiamo cosa si siano detti lei e Lorenzo fuori dagli studi. L’ultimo post scritto dalla corteggiatrice qualche tempo fa ci aveva fatto un bel po’ preoccupare ma questa volta le cose sembrano ancora più chiare: è evidente insomma che Lorenzo tutto può fare fuorché dormire sonni tranquilli. E lo stesso vale sia per Teresa Langella dopo la doccia fredda ad Antonio Moriconi sia per Luigi Mastroianni che è stato rimproverato persino da Maria De Filippi. Ve l’avevamo detto che la puntata è stata super movimentata, no?