Uomini e Donne oggi, Antonio si sbilancia a Capodanno: post a sorpresa per Teresa

Antonio Moriconi e Teresa Langella: una bellissima dedica dopo Uomini e Donne

Non sappiamo se il post di Antonio Moriconi sia stato dedicato a Teresa Langella ma è lecito supporlo dopo l’ultima puntata di Uomini e Donne che è stata registrata. Di cosa parliamo esattamente? Basta dare un’occhiata al post del corteggiatore per capirlo: tra le sue Instagram stories infatti ha inserito una foto risalente al 31 dicembre 2017 che ritrae una montagna innevata. Cosa c’entra tutto questo con Teresa? Detta così, assolutamente nulla; è tutto il resto però a farci capire che il post potrebbe essere riferito a lei. Veniamo subito al dunque.

Uomini e Donne oggi: Teresa ha rapito il cuore di Antonio, il post

La montagna di cui vi abbiam parlato è quella che trovate nella foto d’apertura del post. Questa foto è stata postata da Antonio assieme a una canzone, Perfect di Ed Sheeran nella versione di Leroy Sanchez, di cui il corteggiatore ha messo in evidenza alcune parole ben precise; di fatti nella registrazione si sente soltanto “Baby, I’m dancing in the dark, with you between my arms”. Visto che si tratta di una foto dell’anno scorso, potreste pensare che in realtà Antonio stesse pensando ad altro. Il fatto è che lui e Teresa hanno fatto anche una bellissima esterna sulla neve e che proprio quell’esterna ha insospettito parecchio la stessa Maria De Filippi.

Uomini e Donne anticipazioni: Antonio è innamorato di Teresa? Il corteggiatore si lascia andare

Ci sono insomma tutti gli elementi per pensare che Antonio stesse pensando proprio alla sua Terry, anche perché non è la prima volta che pubblica post di questo genere; negli ultimi giorni infatti sembra aver pubblicato in effetti pure una risposta a distanza alla stessa Maria. Cosa succede agli altri corteggiatori? Non ci è dato saperlo: fatto sta che Andrea Dal Corso con l’ultima chiacchieratissima foto con un personaggio molto noto avrà dato senz’altro da pensare alla Langella. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!