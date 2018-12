Uomini e Donne oggi, Antonio e Teresa: risposta a distanza a Maria De Filippi?

Oggi Uomini e Donne, Antonio Moriconi e Teresa Langella nuova coppia?

In molti si sono chiesti se Antonio Moriconi è innamorato di Teresa Langella e in altrettanti si sono domandati se Antonio e Teresa formeranno una coppia dopo Uomini e Donne. Anche la stessa Maria De Filippi avendo sentito parlare Antonio in trasmissione ha notato un notevole interesse che l’ha spinta a fargli delle domande tutt’altro che scontate. Oggi pare proprio che Antonio abbia voluto aggiungere qualcosa in più alla sua risposta in studio scrivendo un post piuttosto eloquente che sa tanto di risposta a distanza a Maria. Veniamo subito al dunque.

Antonio e Teresa, risposta alla De Filippi su Instagram?

Il post scritto da Antonio tra le sue storie Instagram è davvero bello perché fa pensare ancora una volta a un suo reale interesse nei confronti della tronista: “Ci sono persone – queste le sue parole – che hanno qualcosa che gli altri non hanno. Ad esempio: la facilità con la quale riescono a farti inca**are e un minuto dopo a farti sorridere”. Il riferimento è chiaramente a Teresa, a meno che Antonio non stesse pensando a qualche amico o amica, ed è senz’altro una risposta indiretta alla domanda che la De Filippi gli aveva fatto e a cui lui non aveva risposto al meglio.

News Uomini e Donne: tanti ostacoli per Antonio

Adesso invece la risposta c’è, ed è quella di un ragazzo innamorato che purtroppo per lui dovrà superare un bel po’ di ostacoli; Teresa infatti non ha un carattere facile e il suo passato è emerso solo di recente in trasmissione. Come se non bastasse, le ultime news su di lei e Andrea Dal Corso sono tutt’altro che negative. Ci sarà da combattere insomma, anche se alla fine crediamo che a vincere sarà proprio lui. E a voi piacciono Teresa e Antonio come coppia?