Uomini e Donne news: Andrea sogna la “magia”, poi sbotta: cos’ha fatto Teresa?

Andrea Dal Corso e Teresa Langella news, Instagram tra sogni e polemiche

Andrea Dal Corso è senz’altro uno dei corteggiatori più contestati di tutto Uomini e Donne, visto che è da quando è iniziato Temptation Island che lo hanno accusato di essere lì solo per visibilità. Accuse legittime, come lo sarebbero quelle nei confronti di chiunque, visto il contesto, a cui però Andrea ha saputo sempre rispondere con garbo e senza mai andare oltre. L’ultima polemica viene proprio dai social network e anche questa volta il corteggiatore di Teresa Langella, seppur indispettito, ha risposto con classe e senza sfociare nell’insulto o nell’offesa. Si tratta di una polemica a cui ormai è abituato, visto che non è la prima volta che i follower fanno queste battute. Ma veniamo al dunque.

News Uomini e Donne: il desiderio di Andrea per il nuovo anno

Nella foto in apertura del post sulla sinistra potete vedere un posto che Andrea ha visitato e che ha commentato scrivendo “Per l’ inizio del nuovo anno desidero soltanto una cosa: magia”. Non sappiamo se Andrea volesse far riferimento a Teresa ma comunque lei fa parte della sua vita ancora e siamo legittimati a pensare che, se non esclusivo, il riferimento “magico” fosse anche a lei. A prescindere da questo comunque, e come dicevamo, tra i follower c’è stato chi lo ha voluto provocare.

Uomini e Donne ultime notizie, Andrea risponde alle polemiche e cerca di mantenere la pazienza

“La magia – questo l’inizio del commento di un account dedicato a Simone e Marta Pasqualato di Uomini e Donne – dei riflettori/tv, del business o delle agenzie?”: una provocazione bella e buona a cui Andrea ha risposto scrivendo “@simonestinafanpage@simonestina @marta.pasqualato perché due persone come voi devono avere una fanpage di così poco spessore?! Simo lascio a te il commento!”. Nessuna rissa ma senz’altro una bella frecciatina. La stessa che Andrea ha lanciato a chi qualche giorno fa lo ha derubato.

Uomini e Donne, Andrea e Teresa: cosa sta succedendo?

A prescindere dalla polemica una domanda ci viene spontanea, e cioè: in che rapporti sono adesso Andrea e Teresa? Antonio Moriconi ha scritto un messaggio che ha fatto capire tutto mentre Andrea è sempre vaghissimo e non è mai chiaro nei suoi riferimenti. Certo, sappiamo bene che è stato eliminato ed è scoppiato a piangere, e quindi ha tutto il diritto di non far trasparire nulla del suo stato d’animo, ma qualcosa in più vorremmo saperla. Ultimamente ha anche pubblicato una foto che avrà senz’altro insospettito Teresa, quindi urge al più presto qualche riferimento più chiaro almeno su Instagram. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo! Intanto vi lasciamo al che ha pubblicato su Instagram: