Uomini e Donne oggi, Teresa ha un passato difficile: il racconto del papà da Maria

Oggi Uomini e Donne, Teresa Langella ha un passato difficile: tutte le anticipazioni

Il trono di Teresa Langella è sempre più ricco di colpi di scena e di scelte, decisioni e momenti che fanno molto chiacchierare i fan di Uomini e Donne. Oggi dalle anticipazioni del Vicolo delle News apprendiamo infatti che nell’ultima puntata registrata si è avuto modo di parlare anche del suo passato e della sua difficile storia. Tutto è accaduto durante la messa in onda di un filmato che – come spesso accade nel Trono Classico di quest’anno – ha per protagonista Valeria Marini.

Uomini e Donne news, il passato di Teresa: è il padre a raccontarsi

Il filmato vedrà la Valeriona nazionale parlare con il papà di Teresa. Il Vicolo delle News racconta che quest’ultimo ha molto sofferto per non essere stato accanto alle sue figlie per via del suo lavoro; ha anche spiegato che spesso avrebbe voluto star loro vicino una volta tornato a casa, ma che non ce la faceva perché stanchissimo. Alla fine del filmato lo si vedrà quasi commosso chiederà alla tronista di perdonarlo e soprattutto di lasciarsi abbracciare di più. Non si può dire insomma che l’ultima registrazione non sia stata movimentata per Teresa, anche a fronte di ciò che è accaduto con i corteggiatori.

Uomini e Donne anticipazioni, oggi Teresa è felice dei suoi corteggiatori? Le ultimissime

Le ultime dichiarazioni di Antonio infatti hanno spinto la stessa Maria De Filippi a intervenire. E se tutti state ancora leggendo la risposta di Nicolò Ferrari sulla fine della sua amicizia con Lorenzo sappiate che nel Trono Classico sono successe molte altre cose che vale la pena recuperare. Ad esempio, sempre a proposito di Teresa Langella, avete letto quanto ha fatto Andrea dopo la registrazione? Il corteggiatore non ce l’ha fatta più ed è andato su tutte le furie dopo l’ennesimo attacco fuori dagli studi Elios. Tenetevi aggiornati insomma, perché – come potevate ben immaginare – la Langella è senz’altro la protagonista di questa chiacchieratissima edizione!