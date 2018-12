Uomini e Donne, Lorenzo e Nicolò hanno litigato? Ecco cos’è successo

Lorenzo e Nicolò hanno litigato dopo Uomini e Donne? Le domande dei fan

A Uomini e Donne nascono non solo nuovi amori ma anche belle amicizie e qualcuno lo sa bene. Oggi vi parliamo in effetti proprio di Lorenzo e Nicolò: hanno litigato? Sono ancora amici? Si vedono come prima? Le risposte le ha date tutte l’ex corteggiatore di Nilufar Addati su Instagram in una sessione di Fammi una domanda. Come al solito, Nicolò non si è risparmiato e ha risposto chiaramente spiegando nel dettaglio ciò che sta succedendo tra lui e il tronista di Uomini e Donne.

La risposta di Nicolò sull’amicizia con Lorenzo

“Certo che sento ancora il Cobra – queste le parole di Nicolò –. Ragazzi, non ho litigato con lui, me lo continuate a chiedere… Ci stiamo vedendo un po’ meno perché insomma tra i miei impegni e i suoi, e lui ne ha tanti in questo momento, lo sapete molto bene, riusciamo a vederci un po’ meno spesso”. In effetti Lorenzo ha parecchi impegni ultimamente, e ne avrà sempre di più se pensate a cosa sta succedendo fuori da Uomini e Donne dopo l’ultima puntata registrata. Quello di Lorenzo in effetti è un trono molto particolare, meno complesso di quello di Teresa, che sta spiazzando anche Maria De Filippi, ma non per questo facile da portare avanti.

Lorenzo e Nicolò, le parole sul trono a Uomini e Donne

“Il suo percorso – queste le parole di Nicolò – mi è piaciuto un sacco, è stato è bravissimo, ha due ragazze fantastiche che nel bene o nel male hanno un qualcosa che con lui può funzionare, quindi insomma gli auguro di fare la scelta giusta. Incrociamo le dita per lui”. Un trono particolare insomma ma interessante, e questo non lo si può negare, anche se pare destinato a un finale tutt’altro che lieto. E sicuramente a una scelta ancor più anticipata di quella che molto probabilmente farà anche Luigi all’improvviso, sorprendendo anche Maria De Filippi.