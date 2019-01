Uomini e Donne news, messaggio in codice di Irene? Resa conti Luigi Giorgia

News Uomini e Donne, gli ultimi messaggi prima della registrazione

Le ultime news su Uomini e Donne riguardano Irene Capuano e Luigi Mastroianni, e appassioneranno senza dubbio i fan della trasmissione di Canale 5 dal momento che siamo vicini alla registrazione; domani infatti Maria registrerà il Trono Classico e tutto ciò che viene pubblicato prima può voler dire molto. Anche l’ultimo messaggio di Irene che potrebbe essere riferito proprio al bel tronista siciliano. A cosa facciamo riferimento? Veniamo subito al dunque.

Uomini e Donne news, la foto di Irene Capuano è per Luigi Mastroianni?

La corteggiatrice di Luigi ha pubblicato su Instagram una foto in cui sorride e sulla quale è raffigurato un cuore che fa pensare al fatto che tra lei e Luigi sia accaduto qualcosa. Certo, Irene potrebbe essere felice anche per altri avvenimenti o per altre persone ma considerando che non è nuova a mandare messaggi in codice non è da escludere che il cuore dipenda proprio dal suo Luigi. Anche perché l’ultima volta ne sono successe di cose, ed era da mettere in conto che qualcosa di positivo sarebbe successo.

Luigi, Irene e Giorgia: le ultime news prima della registrazione

Continuano intanto le polemiche su Giorgia dopo che l’ultima volta lo stesso Luigi si è mostrato così preso da spingere Maria De Filippi a fargli una domanda scomoda. La ragazza ha sempre detto di essere molto timida e di avere un profilo blindato: il fatto che però siano state trovate delle foto in cui lei compare assieme a molti personaggi famosi potrebbe dar da pensare a Luigi. Ecco perché la registrazione di domani rappresenta un po’ una resa dei conti. Così come lo è anche per Teresa che prima o poi in qualche modo parlerà delle foto molto discusse che Andrea ha pubblicato su Instagram. Come si metteranno le cose per i due tronisti? Non ci resta che scoprirlo!