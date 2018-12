Uomini e Donne news, Irene Capuano manda un messaggio a Luigi Mastroianni fuori dalla trasmissione? Le sue parole insospettiscono i fan

Irene Capuano sarà pure lontana fisicamente da Luigi Mastroianni questo Natale ma nei suoi pensieri, oggi, pare esserci spazio solo per lui. Questa settimana, come molti già sapranno, Uomini e Donne è in pausa e nessuna registrazione del Trono Classico è stata fatta in prossimità delle feste. L’ultima Instagram stories di Irene Capuano, però, sembrerebbe proprio essere stata fatta per ricordare a Luigi che lei, anche in questi giorni di distacco, non fa altro che pensare a lui. La corteggiatrice, pochi minuti fa, ha pubblicato infatti una foto accompagnata da tutta una serie di hashtag che hanno insospettito i fan. Quali? “In amore ci vuole follia” e “Riconoscere di avere paura è il primo passo per trovare coraggio”. Queste le parole su cui molti si stanno interrogando e che, in effetti, sembrano riferirsi al suo percorso con Mastroianni a Uomini e Donne.

Il messaggio della Capuano è quindi rivolto al tronista? È forse questo un modo tutto suo per farsi notare e, indirettamente, mettersi in contatto con Mastroianni fuori dal programma facendo arrivare a quest’ultimo le sue dediche? È questo che i fan della trasmissione attivi sui social si stanno chiedendo. Gli stessi, quasi all’unisono, sembrerebbero inoltre essere arrivati tutti alla stessa conclusione, ovvero: è a Luigi che Irene si è rivolta. Noi, ovviamente, non possiamo dare quest’ipotesi per certa. Ad onor del vero, però, tutti gli indizi sembrerebbero portare alla stessa conclusione.

Uomini e Donne, Irene e i continui messaggi per Luigi sui social: sarà lei la sua scelta?

Non è questa la prima volta che Irene Capuano usa i suoi spazi sui social per mandare dei messaggi a Luigi Mastroianni. Dopo la lite con il siciliano a Uomini e Donne, quando è scoppiata in lacrime per aver visto il bacio tra lui e Sonia, la stessa ha fatto intendere – con una foto su Istagram stories – di aver perdonato il tronista. Sarà Irene la scelta? Molti sembrerebbero essere pronti a scommetterci. La verità, tuttavia, è che i giochi sono aperti, e di fatto tutto ancora potrebbe succedere.