Uomini e Donne anticipazioni: Irene perdona Luigi? Il gesto di lei dopo il pianto in studio sembra parlare chiaro

Vedere Luigi Mastroianni baciare Sonia (per la seconda volta) ha veramente fatto perdere le staffe a Irene Capuano. La corteggiatrice non ha molto apprezzato l’atteggiamento del siciliano il quale, a sua volta, ha dichiarato di nuovo di non essere molto convinto di lei e dei suoi modi di fare. In studio i due si sono scontrati e la tensione del momento, unita alla rabbia di aver visto baciare Luigi con un’altra, ha fatto scoppiare Irene in lacrime. Questo scontro comprometterà il rapporto tra di lei e Mastroianni? Quali sono oggi i sentimenti della Capuano a seguito dell’atteggiamento mostrato nei suoi confronti dal tronista siciliano?

Dalle ultime anticipazioni sappiamo per certo che Irene Capuano ha deciso di continuare a corteggiare Luigi. Che le sue intenzioni siano serie e che il suo interesse per Mastroianni sia ancora alto, inoltre, lo possiamo dedurre dall’ultimo messaggio pubblicato da lei stessa sui social qualche giorno fa. Su Instagram, in occasione del compleanno di Luigi, Irene ha voluto mandare anche lei i suoi auguri al ragazzo. Una canzone, un cuore e una dedica che, anche se a molti potrebbe non dire niente, in realtà è un gesto che non fa altro che confermare i veri sentimenti di Irene.

Uomini e Donne oggi, Luigi bacia Sonia: Irene in lacrime non lascia indifferente il tronista

A Uomini e Donne oggi abbiamo assisteremo al secondo bacio tra Luigi Mastroianni e la corteggiatrice Sonia. L’esterna mostrata in studio, come anticipato già nell’articolo – riassunto della puntata del Trono Classico, ha fatto scoppiare Irene Capuano in lacrime (furiosa per via dell’avvicinamento di Mastroianni alla rivale). Il pianto di Irene, però, non ha lasciato del tutto indifferente Luigi. Il tronista, infatti, si è detto molto dispiaciuto della cosa.