Uomini e Donne oggi, Luigi bacia Sonia e Irene sbotta: Lorenzo sotto accusa

Uomini e Donne oggi, Luigi bacia Sonia e scatena l’ira di Irene: Lorenzo sotto accusa per una battuta

A Uomini e Donne oggi, venerdì 21 dicembre 2018, andrà in onda il Trono Classico. I protagonisti di questa seconda parte saranno Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. Maria De Filippi mostrerà prima l’esterna tra Giulia Cavaglia e Lorenzo che, come vedremo, non è andata nel migliore dei modi. La corteggiatrice, delusa perché Riccardi non le ha voluto organizzare l’esterna, paleserà il suo disappunto, scontrandosi ancora una volta con il tronista. Nella puntata di oggi vederemo anche l’esterna di Lorenzo e Claudia. Il loro incontro avrà un esito migliore di quello con Giulia, tant’è che per godersi un po’ di intimità chiederanno alla redazione di finire l’esterna a telecamere spente.

In trasmissione Lorenzo commenterà la sua uscita con Claudia con una frase che, di fatto, scatenerà diverse critiche. Se la De Filippi con ironia si limiterà a definire Riccardi un “cretino”, la stessa reazione non avrà Giulia. La battuta incriminata? “Maria ho fatto spegnere le telecamere perché era diventato dura… la situazione, non pensate a male”, considerata dalla Cavaglia “Squallida”. Le accuse di quest’ultima a Lorenzo non troveranno però riscontro in Claudia che, al contrario, inviterà la rivale a farsi una risata. Il tronista dichiarerà poi di sentirsi sempre più vicino alla romana e di avere con lei una complicità che non riesce ad avere con Giulia. Dopo il momento dedicato a Lorenzo Riccardi si passerà a Luigi Mastroianni.

Uomini e Donne, Luigi bacia Sonia: la reazione di Irene non lo lascia indifferente

A Uomini e Donne oggi assisteremo al suo secondo bacio tra Luigi e Sonia. L’esterna manderà su tutte le furie Irene che, accusata ancora una volta di voler fare “La fenomena”, litigherà con il tronista. La rabbia del momento farà scoppiare la corteggiatrice in lacrime e la cosa non lascerà indifferente Mastroianni. Quest’ultimo infatti dichiarerà di essere molto dispiaciuto per questo.