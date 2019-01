Uomini e Donne, Sara Affi Fella fa ancora discutere: le parole di Maria De Filippi

Uomini e Donne, Sara Affi Fella torna ad essere argomento di discussione: le parole di Maria De Filippi durante la registrazione del Trono Classico

Passano i mesi ma, ancora oggi, Sara Affi Fella continua ad essere protagonista – indiretta – di Uomini e Donne. Il suo nome, anche a distanza di tempo, torna ripetutamente ad essere argomento di discussione. Durante l’ultima registrazione del Trono Classico, per esempio, a tirarla in ballo è stata Maria De Filippi in persona. La conduttrice, dopo aver rimproverato i tronisti per l’atteggiamento avuto nei confronti delle corteggiatrici, avrebbe invitato Luigi Mastroianni a riflettere. Su cosa? Sul suo percorso passato all’interno del programma, sulle corteggiatrici che ha oggi e su Sara Affi Fella. Luigi, come tronista, sembrerebbe avere le idee chiare. Per questo motivo, tutte le volte si aspetta determinate reazioni da parte delle ragazze che sta conoscendo.

Il modo di fare di Luigi, secondo la De Filippi, sarebbe finito però con l’intimorire le corteggiatrici che, per paura di farlo arrabbiare o di essere eliminate, starebbero finendo con l’adattarsi a quello che il tronista vuole. Proprio su questo punto, allora, la moglie di Costanzo si sarebbe soffermata durante la registrazione, menzionando di nuovo Sara Affi Fella. Maria, stando a quanto riportato nelle anticipazioni dettagliate da Newsued.com, con tono fermo e deciso si sarebbe rivolta al tronista siciliano esortandolo a capire cosa vuole veramente. Luigi, per esempio, sempre ieri ha continuato a ribadire che pretende delle reazioni da Giorgia. E questo suo comportamento, secondo la padrona di casa, sarebbe del tutto sbagliato. “Lei (Giorgia, ndr) è completamente diversa dalla ragazza che corteggiavi l’anno scorso (ovvero Sara, ndr)” avrebbe dichiarato Maria.

Uomini e Donne: Maria De Filippi torna a parlare di Sara Affi Fella

Cosa sta sbagliando Luigi Mastroianni nel suo Trono? E cosa c’entra questo con Sara Affi Fella? “Da una parte c’era lei – Sara – che faceva Miss Italia, Temptation e poi Uomini e Donne. Qui hai una ragazza che non vuole fare televisione, è venuta qui per te, non va a fare serate in discoteca a baciarsi il primo che capita…” avrebbe spiegato Maria prima di chiudere la registrazione. Siete voi che le bloccate le ragazze” avrebbe poi aggiunto la conduttrice. Cosa comporta questo? “Le volete a modo vostro, e loro si comportano di conseguenza, tenetevele così, ma siete voi che le portate ad avere questi atteggiamenti perché le volete diverse da ciò che sono”.