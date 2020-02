Patrick e Andrea contro Serena, Pupo dice ‘basta’. Pago: “Inascoltabile”

Patrick e Andrea Montovoli, arriva il confronto al GF Vip con Serena Enardu

Serena Enardu rientra nella Casa del Grande Fratello Vip per avere un nuovo confronto con Andrea Montovoli e Patrick Ray Pugliese. L’ormai ex gieffina, in questi giorni, ha ascoltato le affermazioni fatte dai due concorrenti sulla sua storia con Pago. Ovviamente Serena non è riuscita a mandare giù alcune frasi e, per tale motivo, torna nella Casa più spiata d’Italia per poter avere con loro un chiarimento. Tra i tre non avviene uno scontro acceso, anzi. La Enardu, infatti, fa il suo breve ritorno al GF con molta tranquillità, sebbene appaia particolarmente nervosa per la situazione che si ritrova ad affrontare. Serena non comprende il motivo per cui sia Patrick che Montovoli non riescano ad andare più d’accordo con Pago come accadeva nelle prime settimane. Il suo arrivo nella Casa ha sicuramente destabilizzato la posizione del cantante tra i vari concorrenti, i quali sembrano aver scelto di prendere le distanze. Questa sera, Andrea e Pugliese intendono fare subito una precisione: all’interno della Casa non si è creato alcun branco, come invece sosterrebbe la Enardu.

Serena Enardu rientra nella Casa per avere un chiarimento con Patrick e Montovoli: Pupo dice ‘basta’

In molti credono che Serena sia entrata nella Casa per ottenere maggiore visibilità, tanto che questa sera Patrick le fa notare che le “telecamere sono dappertutto”. Ed ecco che a intervenire sulla questione ci pensa Pupo: “Non dite più ‘perché è in cerca di visibilità’. Smettetela con questa storia, non se ne può più. Tutti quanti siamo in cerca di visibilità. Siete tutti lì in cerca di visibilità, basta”. L’opinionista ci tiene a precisare questo particolare, prendendo così le difese della Enardu. Nel frattempo, Serena spiega il motivo per cui questa sera ha scelto di rientrare per un confronto con i due concorrenti: “Io sono uscita dalla Casa e mi aspetto di vedere un riavvicinamento. Sottolineano sempre la mia situazione negativa con Pago. Avete riunito i vostri fan per eliminarlo”, quest’ultima affermazione viene però smentita da Patrick e Andrea. I due gieffini sono certi di non aver mai fatto una richiesta di questo tipo ai propri fan e Alfonso Signorini sostiene la loro versione. “Ci sono delle informazioni che a me arrivano”, spiega poi Serena.

Patrick Pugliese e Andrea Montovoli: Pago deluso dall’atteggiamento dei due gieffini

Non mancano dei piccoli battibecchi tra Serena, Patrick e Montovoli. In particolare, Pugliese non le manda di certo a dire. Ma è molto breve il confronto tra loro e Pago riesce a rientrare in salotto solo una volta che la Enardu ha lasciato la Casa. “Con te Andre lasciamo perdere, mi fa veramente arrabbiare. Cioè vedete tutto sto caos e voi pensate che lo facciamo per piangere in tv perché ci piace? Fate male, malissimo. Ci siamo messi a nudo e continuiamo perché la vita è questa. Voi vi siete proprio schierati contro la coppia.” Pago ammette di essere rimasto particolarmente deluso da Andrea, che in queste settimane ha preso un po’ le distanze. Non solo, il cantante, che ha seguito il filmato che vede i due concorrenti commentare negativamente la sua storia con Serena, afferma: “Una roba inascoltabile”. Nonostante ciò, il cantante spera di poter ritrovare la serenità nella Casa con gli altri gieffini.

Pago, sorpresa al Grande Fratello Vip: la sorella entra nella Casa

Questa sera c’è anche una bellissima sorpresa per Pago. Viene mostrato un filmato, in cui il cantante racconta una parte delicata della sua vita. Scendendo nel dettaglio, Pacifico svela al pubblico alcuni retroscena sul passato del padre, che ebbe problemi giudiziari. A dare un forte abbraccio a Pago, dopo questa importante confessione, è la sorella. Il cantante accoglie nella Casa, per qualche minuto, una delle persone più importanti della sua vita e ovviamente la scena emoziona un po’ tutti.