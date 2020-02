Patrick si scaglia duramente contro Serena: “Esce Pago, l’ha bruciato”

Patrick Pugliese duro contro Serena Enardu: il gieffino è convinto che Pago abbia già terminato il suo percorso al GF Vip

Patrick Ray Pugliese si scaglia contro Serena Enardu al Grande Fratello Vip, in queste ultime ore. Manca poco alla prossima diretta del reality, che vedrà uscire dalla Casa Licia Nunez o Pago. Quest’ultimo aveva dimostrato, inizialmente, di essere un personaggio molto forte. In molti avrebbero scommesso di vederlo addirittura vincere questa quarta edizione del programma. Ora la situazione pare essere cambiata. A detta di Patrick a rischiare questa volta di uscire sarebbe proprio Pago. Difficile immaginare l’uscita di scena del cantante, ma secondo Pugliese il pubblico non lo appoggerebbe più come prima. Il motivo? Il gieffino, parlando con Andrea Montovoli, è convinto che Serena abbia rovinato il percorso di Pacifico Settembre nella Casa. Patrick è certo del fatto che la Enardu non abbia fatto nulla per farsi amare dal pubblico, anzi. Ricordiamo che l’ex tronista di Uomini e Donne è stata eliminata attraverso il televoto durante la puntata di lunedì 17 febbraio, perdendo contro Fabio Testi.

Patrick Pugliese non ha dubbi: l’arrivo di Serena Enardu avrebbe rovinato il percorso di Pago al GF Vip

“Io credo che Pago abbia esaurito il suo percorso“, dichiara Patrick qualche ora fa nella Casa del GF Vip. Montovoli, che sembra essersi allontanato definitivamente da Pacifico, sembra approvare il commento dell’amico: “Prima dell’arrivo di Serena era invincibile”. A questo punto, Pugliese si scaglia duramente contro la Enardu: “Pago è finito qua per la sua storia di Temptation. Però ha pianto tre settimane per Serena, poi è arrivata Serena e non è stata amata, in più non ha fatto nemmeno una bella figura fuori. Perciò Pago è rimasto un po’ bruciato: Serena ha bruciato Pago”, continua poi Patrick, il quale sembra non avere alcun dubio al riguardo.

Grande Fratello Vip, Pago perderà al televoto contro Licia Nunez? Patrick non ha dubbi

Nel corso della prossima puntata del GF Vip, in onda domani, Pago potrebbe perdere al televoto contro Licia. Questa è l’ipotesi che fa ora Patrick: “Esce Pago!” Montovoli commenta il tutto affermando che, proprio attraverso questo televoto, si capiranno tante cose, in particolar modo se “il pubblico si è rotto della Serena Pago story”. A questo punto, Patrick esprime ancora il suo duro pensiero: “Ci siamo rotti noi, figuriamoci fuori. Pago ha finito il suo percorso qua dentro”. Ora non ci resta comunque che attendere per scoprire la reazione del pubblico a quanto accaduto tra Pago e Serena, attraverso il televoto.