GF Vip 4 Elia e Patrick, scoppia la pace. Scintille tra Pago e Montovoli

Patrick fa un passo indietro e prova a ricucire con Antonella. Andrea Montovoli vuole un chiarimento con Pago

Giornata di chiarimenti da una parte e nuovi attriti dall’altra. Dopo la nota lite tra Antonella Elia e Patrick Pugliese durante la diretta del 17 febbraio, pare che tra i due sia tornato il sereno. O almeno è quello che sembra. L’ex gieffino è ancora fermo sulla sua posizione in merito allo spintone, ma nelle ultime ore si è reso conto di aver alzato i toni contro la coinquilina e ha deciso di chiederle perdono. La showgirl sembra aver accettato per il momento le scuse di Pugliese. D’altra parte, con Serena Enardu fuori dai giochi, i concorrenti hanno discusso sul rapporto con Pago e di come sia cambiato dopo l’ingresso della sarda. Uno in particolare, sembra avere più di un dubbio: Andrea Montovoli, in un recente confessionale, ha invitato il cantante ad un chiarimento.

Patrick chiede scusa ad Antonella: torna il sereno dopo le divergenze

Qualche giorno dopo la puntata, l’ex gieffino ha iniziato a provare alcuni rimorsi sull’atteggiamento avuto con la torinese. Mettendo l’orgoglio in un angolino, Patrick si è avvicinato ad Antonella: “Ho capito che tu l’hai vissuta come una spinta la mia reazione, ma con il tuo carattere è facile fraintenderti”. La donna ha poi risposto amareggiata: “Ti ho visto come un mostro, mi hai risposto male e non sai quanto mi sono vergognata in puntata“, mentre Patrick subito aggiunge: “Io mi sono sentito di dovermi difendere ma in questo mese e mezzo l’affetto che ho avuto per te è vero”. L’ex gieffino ha poi continuato affermando: “Devi stare serena però che adesso non ci saranno più litigate del genere, hai frainteso il mio comportamento e di Andrea, poi ho reagito male perché mi caricavi e sei stata teatrale, ma ti voglio bene davvero”, mentre Antonella colpita ha domandato: “Anche se ci conosciamo da così poco?”… “Certo, mi sono affezionato e ho capito che non sei quella che appari, in realtà sei molto fragile”, ha concluso Patrick.

Montovoli dubbioso su Pago: “Voglio un chiarimento”

Le divergenze tra Andrea e Pago sono venute a galla. Nella giornata di ieri, infatti, Andrea, Denver e Paolo, si sono confrontati sul comportamento di Pacifico in queste ultime settimane. “Sono d’accordo con te, ho rispettato che guardava la sua storia, però ha perso il suo percorso e a un certo punto deve assumersi le sua responsabilità”, ha dichiarato Montovoli riferendosi al cantautore sardo. A quel punto è intervenuto Denver: “Pago con te ce l’ha a morte”. L’attore quindi si è aperto in confessionale: “Ha iniziato un percorso dove ha stabilito anche una buona base di amicizia, se si può chiamare così, poi si è allontanato. Se vuole un confronto io sono qui non c’è nessun problema“.