Paolo Ciavarro, la Giorgi si rifa viva e Rita Rusic la zittisce: “Lei come Clizia”

Gf Vip, Clizia e Paolo di nuovo protagonisti: cosa è successo dopo l’entrata di Eleonora Giorgi

Nuova sorpresa per Paolo Ciavarro al Gf Vip stasera! Alfonso Signorini è ripartito dall’incontro di lunedì con Eleonora Giorgi. Nella clip sono state inserite nuovamente le dichiarazioni dell’attrice sulla coppia, con annessi confessionali successivi di Paolo e Clizia, che non se lo aspettavano. Le parole della Giorgi hanno gettato in crisi principalmente Clizia Incorvaia, per la situazione che ha fuori dalla Casa e cioè la separazione da Sarcina e una figlia. La concorrente si è sentita tirata nuovamente con i piedi per terra da che si sentiva invece sulle nuvole insieme a Paolo. Alfonso ha provato a spiegare alla coppia la visione di una mamma che vede nascere un amore tra un figlio e una ragazza con un passato sentimentale alle spalle. Se Paolo ha ribadito che andrà avanti per la sua strada, Clizia ha raccontato il suo stato d’animo.

Paolo e Clizia, Eleonora Giorgi si rifa viva: “Mi dispiace, sono felice per te”

Queste le parole della concorrente: “In realtà mi ha invaso parecchio, io mi sento di rischiare di più. Ho una situazione così complicata che se non fosse stata una cosa così intensa e magica non l’avrei mai vissuta. Però ho capito la posizione di una mamma, capisco benissimo questa cosa”. Clizia poi ha spiegato di aver rassicurato anche Paolo e lui ha confermato di aver capito meglio il tutto grazie a lei. Poi c’è stata una nuova lettera di Eleonora Giorgi! Nonostante Paolo fosse già molto preoccupato, la mamma è stata molto dolce stavolta: “Mi dispiace molto di esserti apparsa invadente e magari preoccupata. Perdonami. Voglio invece che tu sappia che sono felice di te, felice di vederti felice nella tua storia d’amore con Clizia. Ricordi vero, che rispetto il privato dei miei figli e accolgo con amore ogni loro scelta? Sii felice e sereno e viviti tutti il bello che c’è”.

Rita Rusic zittisce Eleonora Giorgi: “Lei come Clizia, aveva un figlio quando ha conosciuto Ciavarro”

Per Clizia comunque tutto è stato superato, nonostante abbia avuto la tentazione di scappare. Rientrato dalla pubblicità, Signorini ha poi mostrato a Paolo l’intervista di Massimo Ciavarro a Verissimo. Lui ha commentato così: “Era un ok il suo. Io te l’ho detto vado dritto per la mia strada”. Rita Rusic dallo studio ha avuto però qualcosa da dire a Eleonora: “Quando lei ha conosciuto Massimo Ciavarro anche lei aveva un bambino e questo non ha impedito loro di avere una storia d’amore e di avere Paolo”. Come evidenziato da Signorini, anche Giorgi e Ciavarro quindi erano in due momenti diversi della loro vita…