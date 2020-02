Paolo e Clizia, lei in crisi dopo i dubbi di mamma Giorgi: “Volevo scappare”

Gf Vip 4, Paolo Ciavarro incontra i suoi genitori: Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi nella Casa

Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi al Gf Vip hanno potuto riabbracciare il figlio Paolo, concorrente della quarta edizione. I due sono separati da tantissimi anni, ma non hanno mai fatto pesare la separazione nella vita di Paolo Ciavarro. Lui stesso infatti ha raccontato spesso di non aver mai sofferto per la separazione, perché i suoi genitori sono stati bravi nello stabilire un equilibrio e costruire un rapporto idilliaco per crescere un figlio da separati. Non ha negato che a volte gli mancano i ricordi di un bambino che guarda un film con mamma e papà, ma li ringrazierà sempre per non averlo fatto soffrire e soprattutto non averlo usato per farsi guerra. Prima della reunion di Paolo con i genitori, Alfonso Signorini ha mostrato a Paolo e Clizia un video dei loro momenti nella Casa. I due si sono avvicinati molto e si sono abbandonati alle emozioni da qualche giorno ormai.

Massimo Ciavarro abbraccia il figlio Paolo: l’incontro al Gf Vip

Paolo sembra essere quello più coinvolto e più timoroso, ha però vinto la timidezza e si è lasciato andare. Entrambi hanno qualcosa dell’altro che li attrae e i fan non mancano di certo: in tanti credono in questo amore, sia dentro la Casa sia fuori. Dopo una chiacchierata con la coppia del Gf Vip, Alfonso ha chiesto a Clizia di andare in confessionale e di lasciarlo solo con Paolo. A lui ha mostrato un altro video, partendo dal 1983 quando al cinema c’era il film Sapore di mare 2, in cui ci sono conosciuti Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi. Tornato in soggiorno, Paolo ha trovato ad accoglierlo suo papà Massimo. Si sono abbracciati, hanno scherzato fra loro: un momento molto bello. “Qui dentro è un macello. Che strano vederti, mi fa molto piacere. Non pensavo che saresti venuto”, ha esclamato Paolo al padre.

Paolo Ciavarro, i genitori insieme per una sorpresa al Gf Vip

Massimo Ciavarro invece ha detto: “Ti ricordi le prime puntate, dicevi che avevi dei dubbi che io potessi essere orgoglioso di te. Perché avevi questi dubbi? Io sono orgogliosissimo di te, sin da piccolo e fino ad adesso. Sei un ragazzo rispettoso, te ne freghi delle strategie. Il segreto per essere felici è vivere il momento”. L’attore ha spiegato al figlio che è un buon esempio per le persone a casa e deve continuare così. Poi un freeze li ha congelati in un abbraccio, permettendo a Eleonora Giorgi di raggiungerli in salotto. “I miei amori – ha detto l’attrice -. Mi sento quasi di troppo perché è stato così bello… Bravo Massimo, è stato un bravissimo padre. L’emozione di vedervi insieme, mi sento quasi di troppo”.

Eleonora Giorgi e i dubbi sul futuro di Paolo e Clizia insieme

La Giorgi ha poi parlato al figlio del primo bacio che ha dato a Clizia e pensava di vedere un film. Ha spiegato che non sbircia e non ha mai visto i suoi figli con le fidanzate. Poi ha dato un consiglio tra le righe al figlio: “Da quel momento non posso più vedere il Grande Fratello! Le persone si danno appuntamento per vedervi. Pensaci a sta cosa: protezione di sé”. Papà Ciavarro sulla relazione con Clizia ha detto: “Sono affari suoi. Quello che vedo è che sta vivendo un momento che gli sta dando felicità”. Alfonso ha poi chiamato Clizia, invitando Paolo a fare le presentazioni in famiglia. Eleonora sembrava entusiasta di questa conoscenza, ma in una intervista successiva ha invece manifestato qualche dubbio. In particolare non è sicura che questa storia avrà un futuro.

Clizia Incorvaia dopo i dubbi di Eleonora Giorgi: “Volevo scappare”

La Giorgi ha però chiarito la sua posizione: “Non credo che siano innamorati, non credo di aver detto precisamente questo. Sicuramente la loro è stata una scena incredibilmente romantica. Sono in due punti diversi della vita, ma io con i miei figli non ho mai emesso giudizi sulle loro fidanzate. Non lo si può fare. C’è il mio totale rispetto. Io sono felice che mio figlio sia un uomo e che si viva le cose nelle quali crede. Io sono cento passi indietro”. Clizia non ha nascosto di non aver preso benissimo le parole nell’intervista: “Dopo l’intervista mi sono presa un po’ male, volevo scappare in realtà. Noi stiamo vivendo una cosa che io non avrei mai pensato di vivere qui”. Eleonora ha ribadito che farà solo da spettatrice nella relazione e non ha intenzione di intromettersi.

Paolo e Clizia, presentazioni in famiglia: imbarazzo con mamma Eleonora e papà Massimo

Clizia ad Alfonso poi ha detto: “Mi hai messo in imbarazzo, stavo scappando dalla porta”. I genitori di Paolo Ciavarro hanno poi lasciato la Casa del Gf Vip, mentre Clizia ha confidato a Paolo: “È stato bello vedervi tutti insieme, però l’intervista… Sono rimasta un po’ così”. Lui le ha dato ragione: “Poteva farsi i fatti suoi. Non capisco perché. Può evitare, semplicemente. Mi dispiace, per l’imbarazzo”. Agli altri concorrenti poi Clizia ha detto nuovamente che il Grande Fratello ha dovuto ripetere più volte di uscire dal confessionale. Lei non sapeva più se fosse il caso dopo le parole nell’intervista: “Non volevo più uscire. Mi stava prendendo male”. Ha poi spiegato di essere molto più esposta di Paolo con questa storia, visto che è mamma e ha una separazione in ballo. E nonostante questo ha deciso di viversela: un modo per dire che la Giorgi non deve pensar male?