Paolo e Clizia, Massimo Ciavarro preoccupato a Verissimo: “Ho paura”

Paolo e Clizia del Grande Fratello Vip: Massimo Ciavarro preoccupato a Verissimo

Continua a far chiacchierare la storia d’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, nata solo qualche settimana fa al Grande Fratello Vip. Ospite di Verissimo – nella puntata in onda su Canale 5 sabato 22 febbraio – Massimo Ciavarro, padre di Paolo e noto attore, non ha nascosto una certa preoccupazione per la situazione. Ciavarro senior è intimorito pure dal meccanismo del reality show e di come possa influire negativamente sulla psicologia del figlio. “Paolo è molto coinvolto in questa storia. Lui sta facendo la sua vita, sta portando avanti questa cosa come un corteggiamento d’altri tempi. Ha messo Clizia su un piedistallo e trovo molto bello che la gente possa appassionarsi a questa relazione normale”, ha dichiarato Massimo a proposito della nuova liaison dell’erede.

Le altre dichiarazioni di Massimo Ciavarro sul figlio Paolo e Clizia Incorvaia

“Clizia mi sembra una ragazza molto carina. Paolo deve fare quello che si sente”, ha aggiunto Massimo Ciavarro a Verissimo dopo la breve incursione nella Casa più spiata d’Italia insieme all’ex moglie Eleonora Giorgi. Il 62enne ha esternato un certo timore per via della situazione che Paolo sta vivendo al Grande Fratello Vip: “L’ho visto diverso. Ho paura di trovare un’altra persona perché credo che lì dentro, psicologicamente, le persone possano cambiare”.

Continua a far chiacchierare la relazione tra Paolo Ciavarro e Clizia

E mentre tutti sono in attesa di scoprire come evolverà la liaison tra Paolo e Clizia, pare che pure Francesco Sarcina sia preoccupato per la situazione. Il cantante de Le Vibrazioni, che con la Incorvaia ha una figlia di nome Nina, sarebbe – secondo gli ultimi gossip – pronto a chiedere un confronto all’ex moglie.