Paolo e Clizia, reazione di Sarcina al flirt e voglia di confronto: gossip

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, l’amore al GF Vip 4. Francesco Sarcina “avrebbe voglia di confrontarsi con l’ex moglie”: la reazione del cantante al flirt, spifferi e gossip

Continua a essere seguitissimo il flirt sbocciato tra le mura del Grande Fratelli Vip 4 tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Nel frattempo, continua a essere chiacchieratissimo anche il naufragio del matrimonio dell’influencer, che sposò Francesco Sarcina, il cantante de Le Vibrazioni, che da poco ha concluso l’avventura al 70esimo Festival di Sanremo. E a proposito di Sarcina, il settimanale Oggi, con le ‘Pillole di gossip’ targate Alberto Dandolo, spiffera che il musicista non avrebbe gradito la love story intrecciata da Clizia con il bel Paolo nella Casa più spiata d’Italia. E non sembra tanto remota l’ipotesi che nel corso del reality potrebbe esserci un confronto tra i due ex coniugi.

“Gira voce che questo flirt non sarebbe gradito a Sarcina che…”

“Gira voce che questo flirt non sarebbe gradito a Sarcina che avrebbe voglia di confrontarsi nuovamente con la sua ex”, si legge sul magazine Oggi che aggiunge: “Un modo per ricomporre la famiglia e tornare assieme, magari per il bene della loro bimba di quattro anni?” Chissà se prima o poi dalla celebre porta rossa di Cinecittà spunterà Sarcina. Non resta che attendere. Nel frattempo la Incorvaia si vive l’avventura con Paolo Ciavarro e, a tratti, si confida con gli altri inquilini della Casa sul matrimonio andato in frantumi e sui motivi della rottura.

Clizia su Sarcina: “Pretendeva che io potessi redimerlo ogni volta”

“Pretendeva che io potessi redimerlo ogni volta. Io non sono né un prete né un psicologo. Io mi occupavo di tutto, gli facevo le diete, il look sul letto, lo facevo allenare, i primi anni lui non faceva niente senza di me”. Così Clizia su Sarcina. E ancora: “Poi è nata mia figlia e non ce l’ho fatta più. Ogni giorno mi ricordava quanto io fossi inadeguata, quanto la mia laurea non valesse, quanto terribili fossero i miei amici, quanto io fossi una ‘figlia di papà’ e quindi di quanto questo fosse un problema. Mi arrivavano segnalazioni che mi dicevano ‘Lui ti vuole distruggere’. La sua missione era distruggermi come donna, eravamo in competizione”.