Signorini scagiona Antonella: ammonimento per Lessa, Testi e Montovoli

Alfonso Signorini chiarisce la questione delle presunte offese di Antonella nei confronti di Fernanda

Ancora attriti tra Fernanda Lessa ed Antonella Elia. Dopo la pace apparente delle ultime settimane, tra le due showgirl si riaccendono i dissapori. Tutto è iniziato quando nella puntata di lunedì 17 febbraio del Grande Fratello Vip è andata in onda la furiosa lite tra la torinese e l’ex gieffino Patrick. I due, nei giorni precedenti, hanno avuto una diatriba in merito ad un presunto spintone di Pugliese nei confronti della Elia. Episodio che ha infuocato gli animi dei concorrenti e letteralmente diviso in fazioni la Casa. Durante la diretta è arrivata la resa dei conti: Alfonso ha mandato la clip nella quale i gieffini ed il pubblico da casa hanno assistito alla scena incriminata, constatando l’assenza della presunta violenza. Nel salotto Patrick si è scagliato contro Antonella con toni molto decisi. In tale occasione Fernanda e Andrea Montovoli si sono schierati dalla parte dell’ex gieffino. In quel frangente La Lessa ha ipotizzato che la Elia avrebbe proferito alcune parole offensive nei suoi confronti: nella diretta del 21 febbraio, il conduttore ha voluto far luce sulla vicenda.

Grande Fratello Vip, Alfonso mostra la verità: Antonella scagionata

Fernanda era convinta che Antonella, durante la scorsa diretta, le avrebbe detto tali affermazioni: “Ti spezzo in due brasiliana pazza”. Opinione condivisa anche da parte di Fabio Testi e Andrea Montovoli, i quali hanno confermato e sostenuto la tesi della sudamericana. Nella nuova puntata del Gf Vip, il conduttore ha deciso di fare chiarezza e ha mandato in onda il filmato in cui si sentono le parole pronunciate dalla torinese. “Se vengono fuori i confessionali ti aprono in due bella brasiliana“. A questo punto Signorini ha ammonito la Lessa per le ‘false dichiarazioni’ e in seguito anche Testi e Montovoli.

Il rimprovero: “Le parole hanno un peso!”

Diatriba che ha visto la Elia dalla parte della ragione. Fernanda ha quindi chiesto scusa per aver frainteso le dichiarazioni della coinquilina ma Alfonso ha preso quindi la palla al balzo per riprendere la donna e in seguito i due attori. “Scusa no. Bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Le parole hanno un peso, a me non interessa, non voglio difendere Antonella, mi attendo ai fatti, i fatti dicono una cosa diversa“. Anche Wanda Nara è intervenuta scagliandosi contro la Lessa: “L’hai chiamata vecchia e nana in confessionale. Questo è bullismo. Ricordati che tutte diventeremo vecchie!”.