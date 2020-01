Antonella Elia e Fernanda Lessa, parole al veleno: “Sei un mostro”, interviene Testi

Grande Fratello Vip, ancora scontro tra Antonella Elia e Fernanda Lessa: le due concorrenti in guerra

Antonella Elia e Fernanda Lessa al Gf Vip sono in guerra aperta! Anche nella quinta puntata del 20 gennaio 2020 se ne sono dette di ogni colore. Alfonso Signorini ha affrontato l’argomento a inizio serata, domandando all’una e all’altra se la rivalità fosse cessata o meno. Naturalmente sia l’una sia l’altra hanno ribadito con fermezza l’antipatia verso l’altra, in particolare Antonella non perdonerà delle parole di Fernanda pronunciate nei primi giorni. La Lessa infatti ha detto all’altra che è una persona sola e che fuori dalla Casa non ha nessuno ad aspettarla. In settimana, durante i confessionali, si sono dichiarate guerra a vicenda e sono pronte a combatterla con ogni arma a loro disposizione. Se Antonella ha detto “Questa finisce malissimo”, l’altra in confessionale ha detto di essere pronta a combattere: “Ti stendo come l’asfalto”.

Fernanda Lessa, scontro con Antonella Elia: “Sta sempre a rosicare”

Dopo la clip, Antonella ha accolto la sfida: “Attendo con ansia il momento. Se vuole sono qui”. Fernanda ha replicato così: “Peccato che qua non si possono mettere le mani addosso. No sto scherzando, figurati. Non voglio mica sporcarmi. Non mi lascia in pace. Io passo e sbuffa. Sembra una bambina di cinque anni. Ma vogliamo vivere in armonia? Ma non la vedo neanche, perché è bassa. Sta sempre a rosicare”. La Elia ha spiegato meglio il suo punto di vista: “Io non rosico, a me fa pena. Però mi infastidisce la sua presenza. Perché mi fa pena? La trovo che annaspa come a voler affermare qualcosa ma in realtà non ha niente da affermare. Ha bisogno di farsi vedere, di essere… Si sfoga con tutti, sicuramente fragile è sennò si terrebbe i fatti suoi nella sua bocca”.

Gf Vip, Adriana Volpe difende Fernanda: “Può essere d’esempio”

Alfonso ha chiesto ad Antonella se secondo lei la Lessa è una persona che va capita e aiutata, anziché attaccata. La concorrente però è irremovibile: “Alfonso io sono certa che si possono anche dire delle cose e insultarsi. Ma dire a una persona che è sola e che quando esce di qua non ha nessuno che la aspetta per me è una pugnalata al cuore, io non la perdonerò ma, è cattiveria gratuita. Io non la invidio. A me fa pena, perché è cattiva. Io non racconto la mia storia in giro, non la racconto a tutti per portarli dalla mia parte e fare la vittima. Io lo tengo per me”. Quindi Signorini ha interpellato altri concorrenti a cui Fernanda ha raccontato la sua storia. Adriana Volpe ha detto la sua: “Secondo me c’è voglia di far vedere che anche se hai toccato il fondo puoi risalire e può essere d’esempio per tanti”.

Antonella Elia contro Fernanda Lessa: “Tu sei un mostro”

Quando Alfonso ha interrotto il collegamento con la Casa, però, lo scontro è proseguito e sono volate frecciatine al veleno tra le due. Mentre Fernanda continuava a ripetere che in realtà non ha raccontato la sua storia a tutti, Antonella l’ha interrotta e ha detto: “Tu sei un mostro. Sei una strega travestita da donna. La solitudine è allo stesso livello della tua tragedia esistenziale, che da tredici anni svieni perché sei ubriaca”. Fernanda non ha perso la calma dinanzi a queste accuse, ma è intervenuto invece Fabio Testi per invitare tutti a moderare i toni, ricordando che c’è un pubblico a casa che li guarda.