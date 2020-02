Antonella Elia, l’insinuazione sul fidanzato Pietro: la gieffina spiazzata

Antonella Elia al Grande Fratello Vip: nascono sospetti sul fidanzato Pietro

La puntata del Grande Fratello Vip di questa sera vede, nuovamente, Antonella Elia vivere una situazione abbastanza complicata. In questi giorni si è parlato, con insistenza, delle foto del suo fidanzato Pietro Delle Piane e dell’ex Fiore Argento. Quest’ultima, ospite a Live – Non è la d’Urso e a Mattino 5, ha sempre smentito il compagno della Elia, facendo nascere nuovi sospetti. Alfonso Signorini manda così in onda alcuni filmati riguardanti le ultime dichiarazioni fatte da Fiore, al fine di mostrare ad Antonella quanto sta accadendo fuori. La gieffina appare piuttosto perplessa di fronte a questi video e non riesce a capire il motivo per cui Pietro e la sua ex diano delle versioni completamente diverse. A questo punto, il conduttore si ritrova a fare un’insinuazione molto forte, che però va a riprendere il pensiero di tanti telespettatori: Pietro sta facendo tutto questo per farsi pubblicità? Antonella ovviamente non può credere al fatto che il suo fidanzato abbia creato tutta questa storia per visibilità!

Antonella Elia spiazzata al GF Vip: Alfonso Signorini fa un’insinuazione ‘cattiva’

“A me viene in mente una insinuazione cattiva: non è che Pietro ha fatto tutto questo per farsi pubblicità? Tu che lo conosci, che idea ti sei fatta?” Signorini lancia questa forte insinuazione di fronte alla Elia, che sembra non capire bene cosa stia accadendo fuori dalla Casa. “Io non ci posso credere che Pietro abbia fatto questo per uscire sui giornali, perché quando è venuto qua a me sembrava sincero”, dichiara Antonella. Ricordiamo che Delle Piane è entrato nella Casa, qualche puntata fa, proprio per chiarire con la Elia il gossip che lo vedeva insieme alla sua ex Fiore. “Queste foto sono fuori luogo, te lo dico da amica. Non te l’ho voluto dire l’altra volta perché ti ho vista felice”, dichiara dallo studio Wanda Nara. L’opinionista sembra proprio non approvare il comportamento di Pietro e questa sera cerca di aprire gli occhi alla Elia.

GF Vip, Antonella Elia senza parole: Signorini non crede a Pietro Delle Piane

Ed ecco che, mentre Antonella non riesce a darsi una spiegazione, Signorini dice la sua apertamente. Il conduttore, una volta spento il collegamento con la Casa, decide di svelare il suo reale pensiero: “Io non ci credo a Pietro”. Ebbene Alfonso, come tanti telespettatori, non crede al fidanzato della Elia. Non solo, il conduttore dichiara che le porte del GF sono aperte per Pietro, qualora volesse replicare.