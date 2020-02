Antonella Elia perdona il fidanzato: Alfonso Signorini “sviene” in diretta

Grande Fratello Vip: Antonella Elia perdona Pietro Delle Piane, la reazione di Signorini

Si torna a parlare di Antonella Elia e della complicata situazione con il fidanzato Pietro Delle Piane. Nella puntata precedente, è emerso che il settimanale Nuovo ha lanciato uno scoop sull’uomo a poche ore prima della diretta: stando a quanto riportato da Riccardo Signoretti, Pietro sarebbe stato pizzicato in compagnia di un’altra donna. Durante il corso della puntata, Alfonso ha mostrato le foto dell’incontro alla gieffina, rivelandole che la donna in questione è Fiore Argento, ex compagna del suo fidanzato. In tale occasione, la Elia è rimasta composta davanti a tali rivelazioni, giurando però di farla pagare a Pietro. Nella decima puntata del reality del 10 febbraio, Delle Piane ha fatto il suo ingresso nella Casa per poter chiarire la vicenda con Antonella. Signorini ha prima mostrato ciò è successo durante Live-Non è la d’Urso, in cui Pietro si è sottoposto alla macchina della verità, poi è arrivato il momento del confronto. Tra la coppia è scattata nuovamente la passione: poco prima, l’attore ha tranquillizzato la gieffina spiegando che l’incontro con la Argento sarebbe avvenuto per motivi lavorativi e di aver i fotografi alle costole. Esilarante la reazione in studio di Alfonso Signorini, il quale è rimasto sdraiato a terra davanti al bacio infinito della coppia.

Antonella incontra Pietro, Alfonso “sviene” in diretta

L’attore è entrato nel salone dove lo attendeva la Elia dichiarando fin da subito: “È una montatura”. Dopo pochi secondi in cui Pietro le ha spiegato il motivo per il quale sarebbe avvenuto l’incontro con Fiore, la Elia ha ceduto ed è scattato un lungo bacio. “Non me la porta via nessuno. È la mia donna e non l’ho mai tradita. Non c’è stato nulla, senza Antonella sono un uomo a metà e la mia ex mi sorreggeva”, ha provato a spiegare l’uomo rivolto ad Alfonso, il quale finge di svenire in studio per il bacio eccessivamente lungo. Poco prima di lasciare la Casa, Pietro ha poi provato a mettere in guardia la donna: “Stai attenta, cercheranno di farci litigare”.

Pupo ironizza sulla d’Urso: “Sarà contenta Barbara”

“Utilizzerete questo domani sul Grande Fratello. Ho sbagliato io a venire. Non dovevo venire, mi dispiace. Non dovevo venire perché è una buffonata. È tutto manipolato, Antonella lo sa e lo spiegherò”, ha tuonato Pietro durante la puntata di Live. Immediata la replica della conduttrice napoletana: “A me quello che fa vedere il Grande Fratello non me ne frega, mi piace, ma non ci sono io dentro: loro hanno tutto il diritto di far vedere quello che vogliono. Anzi, dopo questo spero lo facciano vedere!”. In effetti, durante la puntata del 10 febbraio, Signorini ha mostrato il frame della vicenda ad una Antonella Elia visibilmente scossa. Dopo il chiarimento, è arrivata una frecciatina di Pupo, il quale ha affermato: “Sarà contenta la d’Urso, la sua macchina della verità non funziona”.