Pietro Delle Piane: il fidanzato di Antonella Elia furioso dopo la macchina della verità a Live-Non è la d’Urso VIDEO

Scontro a Live-Non è la d’Urso tra Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia, e Barbara d’Urso. L’attore è sbottato dopo che la macchina della verità ha smentito alcune sue affermazioni, come il fatto che non abbia incontrato solo una volta la sua ex fiamma, Fiore Argento sorella di Asia e figlia di Dario. Pietro ha più volte ribadito di non aver mai tradito Antonellina ed essere smentito da uno strumento artificiale lo ha parecchio infastidito tanto da gridare al complotto. “È manipolato”, ha sussurrato più di una volta l’uomo. A detta dell’attore, infatti, il tutto sarebbe stato escogitato per poi fornire nuovo materiale al Grande Fratello Vip e far crollare la Elia. Un pensiero che va direttamente a puntare il dito contro Barbarella, che ha replicato seccamente al suo ospite, come potete vedere nel video più in basso.

Lo sfogo di Pietro Delle Piane non piace a Barbara d’Urso

“Solo sulle domande riguardo il tradimento ha segnato no, è fatto apposta per farlo poi vedere ad Antonella”, ha dichiarato il fidanzato della Elia. “Io qui ho dichiarato delle cose vere che sono uscite false per farmi apparire bugiardo con la mia donna domani, quando ci sarà il Grande Fratello”, ha aggiunto Delle Piane, piuttosto alterato per l’intera situazione.

Barbara d’Urso reagisce alle accuse di Pietro Delle Piane

“Stai dicendo che è organizzato da me? Che è tutto una buffonata?“, ha chiesto subito Barbara d’Urso. “Ho visto che la settimana scorsa la macchina non funzionava con Ivan Gonzalez, sono sicuro di quello che dice Ivan”, ha risposto l’attore. Il comportamento di Pietro non è particolarmente piaciuto alla d’Urso, che ha poi invitato il fidanzato della Elia ad andare via per poter continuare la sua trasmissione.